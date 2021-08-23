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「海尼根」悠遊卡曝光！迷你罐超Q、拉環神還原　8／24起限量開賣

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▲海尼根悠遊卡。（圖／品牌提供、翻攝悠遊卡公司官網）

▲近期推出多款飲品造型悠遊卡都超可愛。（圖／品牌提供、翻攝悠遊卡公司官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

看準數位支付的未來趨勢，儲值的用具也變得超有話題，繼麟洋配悠遊卡掀起話題之後，8月底又即將陸續推出多種知名飲料的造型悠遊卡，雖然比例縮小可不馬虎，單獨放在桌上絕對看不出來「非本尊」，海尼根拉環到罐身都要求100%仿真，國民飲料養樂多更是連皺摺都神還原，全部讓人想秒收啊！

悠遊卡公司「微縮」各種民眾熟悉的經典商品，食玩類型更是不敗設計，日前網友在卡迷收藏版上留言一串許願清單，其中正好有人點名「就是要海尼根」，現在許願成真，微縮海尼根這不就來了嗎！

▲海尼根悠遊卡。（圖／品牌提供、翻攝悠遊卡公司官網）

海尼根表示，這次推出的微縮悠遊卡把0.0零酒精鋁罐，以1：3的比例複製，縮小原罐裝到僅5公分大小，拉環到罐身不但超細膩，還挑戰立體悠遊卡印刷的最小字體，讓消費者可隨身攜帶。徹底發揮「隨時隨地都可以」的暢快（付錢）精神，至少拿出來刷的那一秒可以先療癒一下。

▲海尼根悠遊卡。（圖／品牌提供、翻攝悠遊卡公司官網）

海尼根悠遊卡從8／25起開放全台預購，特別推出組合特價，海尼根0.0零酒精330ml 6入+3D造型悠遊卡，優惠價479元，全台限量5,000組。

除了海尼根之外，家喻戶曉的國民飲料養樂多，也在本波推出的微縮名單內，將養樂多等比例仿真縮小，推出「養樂多3D造型悠遊卡」，上方鋁箔皺摺都一模一樣，實在有夠可愛，搭配金色鑰匙圈，時時提醒每次喝時心中浮出的小確幸。8／24上午11點起開放預購，售價350元。

▲海尼根悠遊卡。（圖／品牌提供、翻攝悠遊卡公司官網）

▲海尼根悠遊卡。（圖／品牌提供、翻攝悠遊卡公司官網）

此外，名字取的超好的「多喝水」也有推出造型悠遊卡，不用多說還原度也是超高，掛在包包外就是要提醒你多喝水，為了讓全透明瓶身更加有特色，裡面還有仿真液體來強調「這可不是整塊壓克力而已」，我們可是有用心的，預計8／25上午11點起開放預購，售價490元。

▲海尼根悠遊卡。（圖／品牌提供、翻攝悠遊卡公司官網）

▲海尼根悠遊卡。（圖／品牌提供、翻攝悠遊卡公司官網）

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關鍵字：

海尼根, 養樂多, 多喝水, 悠遊卡, 造型悠遊卡, 麟洋配

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