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「南韓第一腿精」不只常露110公分長腿　愛做美甲絕配大戒指

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▲▼ 宣美 。（圖／翻攝miyayeah IG）

▲宣美有「南韓第一腿精」美稱。（圖／翻攝miyayeah IG）

記者陳雅韻／台北報導

被封為「南韓第一腿精」的宣美，近日帶著新曲回歸，頻頻在個人IG發布青春洋溢的造型吸引目光，當中一套貼身的藍綠色格紋露肚裝，她特別搭配丹寧迷你裙，盡顯她的長腿優勢，她同時戴上奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）黃色的Lucent Cocktail 大戒指，更加吸睛。

▲▼ 宣美 。（圖／翻攝miyayeah IG）▲▼ 宣美 。（圖／翻攝miyayeah IG）

▲宣美佩戴施華洛世奇Lucent Cocktail戒指很吸睛，11,900元。（圖／翻攝miyayeah IG、品牌提供）

宣美從由南韓女團Wonder Girls出道，她身高166公分，腿長竟有110公分，加上她懂得穿搭顯出好比例，因此享有「南韓第一腿精」封號；此外，她也喜歡搭配各種搶眼飾品增添亮點，此次便選擇施華洛世奇色彩飽和、碩大的Lucent Cocktail戒，與她的綠色指甲絕配。

▲▼ 宣美 。（圖／翻攝miyayeah IG）

▲香奈兒是宣美的心頭好，常戴香奈兒耳環亮相。（圖／翻攝miyayeah IG）

香奈兒（CHANEL）飾品也是宣美的心頭好，經常佩戴雙C Logo造型的耳環、項鍊，甚至將小皮件掛在脖子上當項鍊；她也會隨著美甲的主題更換飾品，例如糖果風的指甲就會配上同樣甜美的戒指，相當注重細節。

▲▼ 宣美 。（圖／翻攝miyayeah IG）

▲宣美換上糖果風美甲，搭配同樣甜美的戒指。（圖／翻攝miyayeah IG）

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關鍵字：

宣美, 施華洛世奇, Swarovski, CHANEL, 香奈兒

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