fb ig video ETtoday search mobile

56歲模特兒維持超狂S曲線！　自曝「4個凍齡秘訣」女人都該學

>

▲▼ 。（圖／翻攝自Caroline Labouchere IG）

▲英國56歲模特兒Caroline Labouchere憑藉超狂身材迅速走紅 。（圖／翻攝自Caroline Labouchere IG）

編輯／Ann

永遠維持少女體態應該是所有女人的夢想了，來自英國的56歲模特兒Caroline Labouchere憑藉超狂身材迅速走紅，育有一女的她，即便年過半百，仍是擁有纖瘦腰身和緊實曲線，至於被問到保養秘訣，她也不藏私提出4個重點：「睡眠、營養、運動和自信心是最好的不老藥。」

▲▼ 。（圖／翻攝自Caroline Labouchere IG）

▲▼ 。（圖／翻攝自Caroline Labouchere IG）

▲56歲的模特兒Caroline Labouchere 2017年在女兒鼓勵之下偶然參與拍攝 。（圖／翻攝自Caroline Labouchere IG）

今年56歲的模特兒Caroline Labouchere，因從小被父親拋棄，一度缺乏自信心，在她30多歲時，曾經染了一頭白髮來抵擋衰老，也宣示自己不怕變老的決心。至於踏入模特兒圈，是因為女兒的牽線，2017年時一次偶然的工作機會，需要尋找白髮模特兒，來自女兒的鼓勵，讓Caroline Labouchere勇敢參加試鏡，並且成功獲得機會和女兒一同出鏡拍攝時尚照。

▲▼ 。（圖／翻攝自Caroline Labouchere IG）

▲▼ 。（圖／翻攝自Caroline Labouchere IG）

▲Caroline曾經在採訪中透露自己的保養秘訣，睡眠、營養、運動和自信心四件最重要的事。（圖／翻攝自Caroline Labouchere IG）

Caroline Labouchere的姣好外型果然成功受到矚目，雖然頂著一頭白髮，但是Caroline的身材曲線玲瓏有致，絲毫不輸給少女，甚至擁有緊緻腹肌和馬甲線，讓許多年輕人都自嘆不如。

Caroline也曾經在採訪中透露自己的保養秘訣，就是保持充足睡眠、營養、運動和自信心這四件事， Caroline更時常在IG 分享運動影片，像是每天維持5至10公里的慢跑，來訓練自己的手臂與腹肌線條更為緊實，但最重要還是鼓勵女性勇敢面對自己的年齡「慢慢變老」。

關鍵字：

保養, 瘦身, 減肥, Caroline Labouchere

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

ET Fashion

推薦閱讀

林昀儒靦腆笑容秀4.4萬元DIOR鞋　文姿云曬新包開心喊：在房間背著轉圈圈

林昀儒靦腆笑容秀4.4萬元DIOR鞋　文姿云曬新包開心喊：在房間背著轉圈圈

老饕必收！全台好吃「牛肉麵」TOP10　中原大學這間超夯、冠軍只要100元

老饕必收！全台好吃「牛肉麵」TOP10　中原大學這間超夯、冠軍只要100元

8月底優惠！85度C限時3天推「第二杯20元」　星巴克週末星冰樂特價

8月底優惠！85度C限時3天推「第二杯20元」　星巴克週末星冰樂特價

高雄大魯閣改裝出清50品牌3折起　變身2.6萬坪OUTLET明年初登場 56歲模特兒維持超狂S曲線！　自曝「4個凍齡秘訣」女人都該學 SK-II《我和PITERA™的故事》和4大國際巨星重塑經典廣告　晶瑩剔透從開始持續到現在 忍你很久了！男生對女友失望的「5個瞬間」　長期累積容易爆發 最近落髮好困擾！8大「生髮食物」，趕快吃起來 「無法成為你期待的樣子，我不抱歉」　肆一的殘酷愛情金句 安格斯12星座一周運勢8／23-8／29　金牛戀愛萌芽中，雙子該適時休息

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面