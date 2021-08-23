56歲模特兒維持超狂S曲線！　自曝「4個凍齡秘訣」女人都該學

▲英國56歲模特兒Caroline Labouchere憑藉超狂身材迅速走紅 。（圖／翻攝自Caroline Labouchere IG）

編輯／Ann

永遠維持少女體態應該是所有女人的夢想了，來自英國的56歲模特兒Caroline Labouchere憑藉超狂身材迅速走紅，育有一女的她，即便年過半百，仍是擁有纖瘦腰身和緊實曲線，至於被問到保養秘訣，她也不藏私提出4個重點：「睡眠、營養、運動和自信心是最好的不老藥。」

▲56歲的模特兒Caroline Labouchere 2017年在女兒鼓勵之下偶然參與拍攝 。（圖／翻攝自Caroline Labouchere IG）

今年56歲的模特兒Caroline Labouchere，因從小被父親拋棄，一度缺乏自信心，在她30多歲時，曾經染了一頭白髮來抵擋衰老，也宣示自己不怕變老的決心。至於踏入模特兒圈，是因為女兒的牽線，2017年時一次偶然的工作機會，需要尋找白髮模特兒，來自女兒的鼓勵，讓Caroline Labouchere勇敢參加試鏡，並且成功獲得機會和女兒一同出鏡拍攝時尚照。

▲Caroline曾經在採訪中透露自己的保養秘訣，睡眠、營養、運動和自信心四件最重要的事。（圖／翻攝自Caroline Labouchere IG）

Caroline Labouchere的姣好外型果然成功受到矚目，雖然頂著一頭白髮，但是Caroline的身材曲線玲瓏有致，絲毫不輸給少女，甚至擁有緊緻腹肌和馬甲線，讓許多年輕人都自嘆不如。

Caroline也曾經在採訪中透露自己的保養秘訣，就是保持充足睡眠、營養、運動和自信心這四件事， Caroline更時常在IG 分享運動影片，像是每天維持5至10公里的慢跑，來訓練自己的手臂與腹肌線條更為緊實，但最重要還是鼓勵女性勇敢面對自己的年齡「慢慢變老」。