Joy超甜舞台造型洩長腿纖腰！　狀態驚艷網：果然是戀愛的女人

▲南韓女團Red Velvet成員Joy 。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

南韓女團Red Velvet成員Joy日前與歌手Crush大方認愛震驚不少粉絲，也讓Joy這次回歸更受到矚目，她個人IG的最新貼文還停留在舞台造型，以一套藍色蝴蝶結上衣搭配牛仔短褲，露出纖腰與長腿，狀態極佳的模樣引發網友直呼：「果然是墜入愛河的樣子」。

▲Joy身穿南韓品牌POPSIZ蝴蝶結上衣，運用吊帶與巨大蝴蝶結打造出舞台張力 。（圖／翻攝自IG）

正逢Red Velvet推出第六章迷你專輯全體回歸之際，Joy認愛消息一曝光就引起關注，她一直有果汁相女孩封號，甜美形象讓人難以抗拒。而認愛後，Joy的個人IG最新貼文還停留在舞台造型，她身穿南韓品牌POPSIZ蝴蝶結上衣，運用吊帶與巨大蝴蝶結打造出舞台張力，並在下身搭配拼布設計牛仔短褲，露出長腿以及纖腰，整體比例拿捏得宜，多個角度都毫無贅肉，甚至中空區域還使得馬甲線若隱若現。

▲Joy運用PRADA透視水鑽背心搭配MIU MIU格紋裙裝 。（圖／翻攝自IG）

Joy此次回歸的造型受到不少好評，像是另一套運用PRADA透視水鑽背心搭配MIU MIU格紋裙裝，徹底將她獨有的少女感發揮至極，貼身的剪裁效果加持S曲線，又從女孩升格為女人，讓粉絲看得相當過癮。而Joy極強的時尚表現力，也為她拿下了義大利精品品牌TOD’S 南韓品牌大使的頭銜，一回歸就帶來許多好消息。