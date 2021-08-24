Lulu金曲造型獲MOSCHINO官方轉發！「並列國際巨星」畫面曝光

▲Lulu（黃路梓茵）金曲典禮造型受肯定，獲得義大利精品MOSCHINO轉發於官方IG 。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

女星Lulu（黃路梓茵）擔任第32屆金曲獎頒獎典禮主持人，過人的主持功底毫無冷場，而她在典禮上一連變換多套造型，其中兩套出自義大利精品MOSCHINO的粉色高開衩禮服與農場風套裝，更是獲得官方肯定，被轉發在超過千萬粉絲的IG上，Lulu與國際巨星杜娃黎波（Dua Lipa）等人並列，堪稱世界級影響力。

▲Lulu 以MOSCHINO 2021秋冬女裝揭開華麗序幕 。（圖／翻攝自IG）

Lulu在金曲獎手握主持棒展現百變造型，其中以MOSCHINO 2021秋冬女裝揭開華麗序幕，好萊塢復古風的粉色口金包晚禮服上充滿小巧思，胸前如同口袋般的迷你錢包皆為真實物件，由閃耀金屬邊框以及可以打開的珠扣包為亮點，搭配同款造型長手套，於袖口的尾端裝飾珠扣開口，將趣味性十足的設計點綴在亮粉色晚禮服上，沒想到Lulu完美消化高難度造型，舞台張力十足絲毫不顯突兀。

▲Lulu穿著農場風套裝 。（圖／翻攝自IG）

Lulu接著再以俏皮農場風格的套裝登場，靈感取材自農場上可見的馬鈴薯袋，卡其色棉麻面料搭配大膽顯目的跳色印花，打造出驚喜視覺效果，最後運用裝飾帽點綴，全身造型非常完整。

而Lulu此次在金曲獎精彩演繹兩套造型，更受到MOSCHINO官方肯定，於擁有千萬粉絲的IG轉發Lulu的時尚照，更與一線國際巨星杜娃黎波並列，完全是世界級影響力，Lulu也親自在貼文中回覆「Thank you so much」表達感謝。

▲Lulu與國際巨星杜娃黎波並列。（圖／翻攝自IG）