RIMOWA進駐台南了！超美「行李箱郵差包」限定粉色只在這賣

記者王則絲／台北報導

德國精品行李箱品牌RIMOWA今宣布於台南新光三越西門開設全新門店，為回歸台灣後的第四間門市，為慶祝開幕，RIMOWA新款「Never Still Messenger」系列郵差包的限定色沙漠粉色，將在此獨家發售一個月，不只擁有溫柔可愛的外型，還比先前爆紅的「迷你行李箱」手袋更加實用。

▲RIMOWA第四間門市落腳台南。（圖／品牌提供）



RIMOWA自去年回歸台灣，率先於寶麗廣塲（Bellavita）展開首間門市，接著又於新北市板橋大遠百、台中大遠百設立專門店，今年台灣面臨了兩、三個月的疫情嚴峻期間，在情況逐漸明朗之際，RIMOWA宣布迎來第四間店面，再次喚醒民眾對旅遊迫切的心。

▲RIMOWA新光三越台南店全新內裝。（圖／品牌提供）



RIMOWA新光三越台南店延續標誌性簡約裝潢風格，24坪空間向行李箱形狀致敬，為慶祝新店面開幕，還將在此間店獨家首賣，RIMOWA全新「Never Still Messenger」郵差包手袋限定色Desert Rose沙漠粉色款式，實用斜背包可見行李箱經典的坑條溝槽外型，以全粒面皮革、帆布打造，肩帶飾以RIMOWA總部座標，比起先前夯爆的「迷你行李箱」Personal系列，更為日常、好裝。

▲台南店首賣「Never Still Messenger」郵差包限定色款。（圖／品牌提供）



近期值得關注的展店情報消息，還有民眾的「回憶殺」服裝品牌Abercrombie & Fitch，將在台中、台南三井Outlet開店了！在官方還未有正式消息之前，由徵才網露了餡，雖然品牌存在不少爭議，還是引起大家的注意。

▲Abercrombie & Fitch即將在台灣展店。（圖／達志影像）



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