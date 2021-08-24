H＆M X TOGA聯名必敗超帥皮帶、浮誇耳環　今開放預約、開賣免排隊

記者王則絲／台北報導

先前已有預告H&M將與日本設計師品牌TOGA ARCHIVES推出聯名系列，時間過得很快，已經要準備開賣了！由於疫情關係H&M這次取消現場排隊方式，即日起採線上預約、隨機抽籤制，並於9月2日正式開賣。本次「TOGA ARCHIVES X H&M」可說是大師級重磅聯名，男、女裝單品全都氣派搶眼，最推薦從運用了標誌性元素的配件下手，多件組皮帶、浮誇耳環絕對必收！

▲「TOGA ARCHIVES X H&M」系列已開放線上預約，官網即可預約。（圖／品牌提供）



TOGA ARCHIVES由設計師古田泰子（Yasuko Furuta）於1996年創立，她曾於Comme Des Garcons任職，在川久保玲麾下工作一段時間，為川久保玲頗有成就的一位徒弟，TOGA以感官美學和開創性演繹設計廣獲美譽，設計裡常可見美式與日式的碰撞，以及來自部落民俗風格的靈感，古田泰子亦擅長運用異材質拼接面料呈現。

▲「TOGA ARCHIVES X H&M」系列不分男女，模糊性別疆界。（圖／品牌提供）



「TOGA ARCHIVES X H&M」系列便汲取自TOGA的前衛設計，雖分為男、女裝系列，但是全然沒有侷限性別疆界，多項元素在男、女裝間都有呼應，想怎麼穿都行。本次聯名以斑斕的色彩貫穿，像是女裝中的花朵印花裙裝，或是男裝中隨處可見的古典絲巾印花拼接。

▲男女裝中可以看見許多互相呼應的元素。（圖／品牌提供）



最推薦必敗單品則是本次聯名的配件系列，尤其是富有街頭韻味的尼龍腰帶、鑰匙圈、三角小包組成的多件組，上頭飾有TOGA經典的銀扣飾，特別有辨識度；浮誇的爆炸珠飾耳環、項鍊，也是本次的代表性單品。全系列於本週8／24～8／29開放線上預約，9／2日官網也正式開賣，屆時將抽籤決定購買資格以及購買時段。

▲最推薦從配件下手。（圖／記者王則絲攝）



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