日綜超準《手指占卜》！從「五指間距」精準剖析真實性格

▲手指的五指間距原來能看出個性。（圖／Unsplash，以下同）

編輯／Lily

你真的了解自己嗎？不少人喜歡藉由心理測驗來探究內心深處的看法，又或是生活直覺行為也能窺知一二，日前日本綜藝節目《月曜から夜ふかし》分享一個測驗引來熱烈討論，原來從手指距離也能看出自己的潛在性格。

首先試著將慣用手打開，看看你的手指呈現哪一種狀態？

A. 食指與中指分開得較遠

B. 中指與無名指分開得較遠

C. 無名指與小指分開得較遠

D. 食指和中指貼近

E. 中指和無名指貼近

選擇A的你

食指和中指分開的較遠，代表你個性較為細膩敏感，較留意小細節，凡事都想很多的你，不擅於拒絕別人，總被當成濫好人，應該試著學習怎麼說不。

選擇B的你

中指和無名指分開較遠，代表你的個性較直來直往，遇到喜歡的事情不會多想，一心

只是勇往直前，雖無惡意但有時口無遮攔容易得罪別人，整體說來忍耐力較低。

選擇C的你

無名指和小指分開較遠，你擁有非凡的好人緣，親和力強讓朋友和你相處都很舒服，

朋友願意伸手幫忙，你也習慣依賴他們，當遇到麻煩光靠一己之力可能解決不了。

選擇D的你

食指和中指接近，代表你是天生的領導者，一但下定決心，行動力就很強，但有時因為個性太急，有時不那麼圓滑，容易和同事朋友起摩擦。

選擇E的你

中指和無名指接近，特別害怕麻煩，常有逃避現實的傾向，容易沉醉在漫畫或是電影情境角色，現實中的戀愛總是一蹋糊塗，因為太害怕被束縛。

