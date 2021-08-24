DIOR星球萌出玫瑰珠寶　6100萬藍寶石坐鎮

<strong>▲DIOR舉辦Dior Rose珠寶展。（影／記者陳雅韻攝）</strong>

▲DIOR舉辦Dior Rose珠寶展。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

今年4月DIOR才以具象的玫瑰珠寶捎來春天訊息，原來只是前導，完整Dior Rose系列今於台灣正式亮相，由執掌Dior Joaillerie珠寶部門二十餘年的創意總監Victoire de Castellane，構思DIOR星球（Planet Dior），從116顆寶石萌發出玫瑰花苞，綻放出浪漫玫瑰、彩繪玻璃玫瑰、未來派玫瑰與抽象時裝玫瑰珠寶，此展覽同時網羅300餘件高級珠寶及腕錶作品，總值逾38 億元。

▲以蛋白石為主石的Dior Rose珠寶展現迷人色彩。（圖／Dior提供，以下同）





▲全場最高價主石為16.59克拉橢圓形切割斯里蘭卡藍寶石的Dior Rose項鍊，約61,000,000元。

台灣疫情稍緩，高級珠寶展接力登場，DIOR特別布置桃紅色空間，讓Dior Rose珠寶盡情展現耀眼姿態，全場最高價是主石為16.59克拉橢圓形切割斯里蘭卡藍寶石的項鍊，橢圓的造型讓人一時難與玫瑰做聯想，正是Victoire de Castellane從高級訂製服延伸的抽象時裝玫瑰，同樣設計概念的部分款式背面隱匿著鑽石裝飾的可開啟式金質織網，好似藏著與佩戴者間的秘密。

▲主石為10.77克拉尚比亞祖母綠Dior Rose項鍊，約47,000,000元。

在浪漫玫瑰的主題中，DIOR呈現具象的花朵形體，而彩繪玻璃玫瑰則利用寶石的通透感，大玩光影遊戲；未來派玫瑰則讓祖母綠、蛋白石當主石，搭配解構式的花瓣展現前衛感。

▲Dior Rose粉紅藍寶石鑽石神秘錶（左）未定價，主石為4.19克拉橢圓形型切割緬甸藍寶石的戒指約20,000,000元。





▲Dior Rose金色珍珠耳環（左）未定價，黃鑽耳環約14,000,000元。

甫在台舉辦Torsade de Chaumet高級珠寶展的Chaumet，也以鑽石、紅寶石、藍寶石與祖母綠等四大寶石為主角，為靈感源自巴黎芳登廣場拿破崙圓柱的螺旋紋造型珠寶增亮點，例如鑲鑽的迴旋線條手環纏繞著5顆藍寶石、充滿動感的螺旋造型鑽石耳環點綴各1.44克拉與1.41克拉莫三比克紅寶石，更添氣勢。

▲Chaumet Torsade de Chaumet藍寶石鑽石手鍊，鑲嵌各1.44克拉與1.41克拉莫三比克紅寶石的Torsade de Chaumet鑽石耳環。（圖／Chaumet提供）

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