包．開箱／RV經典方扣進化了！「花鑽晚宴包」絲緞觸感夢幻破表

▲Roger Vivier 2021秋冬系列Bouquet花鑽晚宴包。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／專題報導

時尚迷皆知，法國鞋履品牌Roger Vivier （RV）憑藉鑽飾元素成為不敗經典，除了呈現在高跟鞋上，現在也將手拿包點綴得夢幻至極，今年（2021年）秋冬系列中就出現一款 「Bouquet花鑽晚宴包」，打破了過往方扣形式更加增添魅力，現在就跟著《ET FASHION》包開箱仔細看！

▲法國鞋履品牌Roger Vivier （RV）憑藉鑽飾方扣元素成為不敗經典 。（圖／翻攝自官網）

有雕塑家背景的品牌創辦人Roger Vivier（羅傑維維亞），在1937年巴黎皇家大道迎來了自己的第一間鞋店， 從藝術家一路走到鞋王，「方扣」無疑是一大經典設計，具有典雅不過時的優雅特性，無論是現任創意總監 Gherardo Felloni 或是任職16年的前任總監Bruno Frisoni ，都受到羅傑維維亞影響極深。

▲花鑽在方扣基礎上再進化 。（圖／翻攝自官網）

而2016年春夏系列推出的「花鑽系列」又是一大突破，在方扣的基礎上再進化，打破了規則的輪廓外型，使其以花朵盛開的樣貌環繞成鑽飾，在鞋尖與包款之上綻放耀眼光芒，成為品牌下個經典設計元素。

本次2021秋冬系列之中，Bouquet花鑽晚宴包即是結合花鑽元素與手拿包性質的最好組合，Bouquet是從古董珠寶店汲取設計靈感，運用柔軟類似於枕頭包的流暢輪廓，以光滑絲緞佈滿包身，賦予秋冬季節舒適觸感。

▲Bouquet花鑽晚宴包 。（圖／記者鮑璿安攝、翻攝自品牌官網）

中央的花鑽細節充分閃耀，在裝飾之餘也充當鑽扣開袋設計，輕推皆可開袋，而內襯也不馬虎，裸色基調與外部呈現最佳反差，再以收納肩帶與大容量滿足多種需求，完全是外出和跑趴一顆包就能搞定。除了經典百搭的黑色款，另也有復古基調的薰衣草粉紫色包款，同樣搭配裸色內襯，為不同造型創造靈感。

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