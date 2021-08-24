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懷錶上打羽球　江詩丹頓金雕人偶揮拍指示時分

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 ▲江詩丹頓今起至9月20日於台北101專賣店舉辦製錶技術成就展。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

歷史悠久的瑞士名錶江詩丹頓（Vacheron Constantin），自1755年成立以來製作無數精緻時計，部分古董錶經過品牌修復，再度回到市場讓收藏家珍藏，另有品牌博物館的非賣藏品，以主題式巡迴與錶迷見面，今起於台北101專賣店登場的製錶技術成就展，即以逆跳顯示、計時碼錶、三問錶等3大主題展出8只古董作品，當中「Joueurs de volants（羽毛球玩家）」圓形懷錶搶搭羽球熱潮，成為全場焦點。

▲▼江詩丹頓,Zenith 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓1960年「Joueurs de volants（羽毛球玩家）」圓形懷錶。（圖／江詩丹頓提供，以下同）

從羽球球后戴資穎在東京奧運會奪得女子單打銀牌後，羽球成為全台熱門運動，江詩丹頓此次展出1960年代製作的羽毛球玩家懷錶，以黃金、白金以及粉紅金雕刻出兩位衣著細膩講究的男女，手各執球拍打球，左側的男士以他的右手指示逆跳小時、右側女士則揮動球拍指出逆跳分鐘，讓人過目難忘。

▲▼江詩丹頓,Zenith 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓1996年「麥卡托」逆跳時、分腕錶，重現美洲地圖。

江詩丹頓於複雜功能錶款領域赫赫有名，除了逆跳設計，同場展出的古董計時碼錶、三問懷錶正是最具代表性的作品，特別是此次展出的1901問世的天文萬年曆與測速刻度的計時三問懷錶，出自1900年品牌設立的大複雜功能工坊之手，迄今依然能完美運作。

▲▼江詩丹頓,Zenith 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓1967年採用導柱輪機芯的計時腕錶。

▲▼江詩丹頓,Zenith 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓1901年天文萬年曆與測速刻度的計時三問懷錶。

Zenith也使用過去和現在的資源、零件和專業知識，推出Zenith Icons典藏系列讓古董腕錶透過原廠鑑定、維修與保養重獲新生。近日話題之作是在1969年至1972年間生產1000只的G381腕錶，為首批搭載 El Primero 機芯而設計的
金質錶款之一，品牌找到一只1972年在義大利售出的錶款，竟從未被戴過，錶背護膜與錶鍊上的封蠟和標籤都完好無缺，經檢查後機芯也未耗損，成為典藏系列線上專賣店發售的首只腕錶。

▲▼江詩丹頓,Zenith 。（圖／公關照）

▲Zenith 1971年製的G381腕錶隔年在義大利售出卻從未被佩戴，錶背保護膜仍完好。（圖／Zenith提供）

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關鍵字：

江詩丹頓, Vacheron Constantin, Zenith

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