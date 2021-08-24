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IG「限動上滑」沒了！分享網址改成「貼圖」　不管粉絲多少都能用

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編輯／JJ

Instagram上官方、公眾或一些商業帳號常使用的「限動上滑」功能，想必大家都有點按過的經驗，但是這項放上連結網址的功能本只有破萬粉絲帳號可使用，近幾日許多人IG收到「向上滑動連結不久後將改為貼圖」的通知，表示未來「限動上滑」將走入歷史，但是「分享網址」將變成所有人都能使用的功能，不管粉絲有多少，都不再被排除在外！

▲IG限動上滑功能走入歷史。（圖／翻攝自IG、Unsplash）

▲IG宣布「向上滑動連結不久後將改為貼圖」。（圖／翻攝自Unsplash）

近日IG上跳出的通知詳情為：「向上滑動連結不久後將改為貼圖　8月30日起，向上滑動連結將停用。若要新增連結到限時動態，請使用全新連結貼圖。」

▲IG限動上滑功能走入歷史。（圖／翻攝自IG、Unsplash）

根據外媒指出，這次IG團隊將「限動上滑」功能取消後，會把「分享網址」的功能全面普及到所有用戶，只不過會改為「貼圖」的點擊方式，該貼圖可以放大、縮小、換顏色、隨意變換位置⋯⋯就如同是地標貼紙的使用，一樣相當方便，往後再也不用懊惱自己不是網路紅人而不能使用上滑功能，以後不管粉絲有多少個，大家都可以任意分享連結了！

▲IG限動上滑功能走入歷史。（圖／翻攝自IG、Unsplash）

▲分享網址將改為「貼圖」方式使用。（圖／翻攝自IG9to5mac）

不過IG向來不會每一位用戶都同時出現新功能，雖然這回明確指出8月30日將停用上滑功能，但是基本上還是會以分批測試為主，想使用新功能的朋友們，可能要耐心的等等。

►IG新功能解鎖！限動字縮得再小都看得見　聊天室竟可以換背景了

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Instagram, IG, 更新, IG新功能, 新功能, 限時動態, 限動, 限時動態新功能, 上滑, 限動上滑, 貼圖

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