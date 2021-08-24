IKEA嘉義9月開！百坪「Hej行動商店」登場，10元霜淇淋也開賣

▲IKEA快閃店前進嘉義市文化公園，9月正式開張。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣疫情趨緩後彷彿一切都動起來了，IKEA正式宣佈在嘉義開設的快閃店「Hej行動商店」，即將在9月初正式開張，採用貨櫃屋模式落腳嘉義市文化公園，相信店內商品會緊扣之前在台發表的「低價創造無價」的主題，除了熱銷的經典商品外，還有超划算的入手單品，據悉也超划算的IKEA 10元霜淇淋也將開賣。

IKEA Hej行動商店座落於嘉義市文化公園諸羅印象廣場，在文化路及康樂街口，日前相關貨櫃已經進場施工，除了一樓賣場之外，二樓還設有諮詢中心， 百坪的空間對IKEA而言不算大，預計會以小尺寸的居家商品、家飾品為主。

之前IKEA曾在台北通化夜市與台中逢甲夜市開幕全球首間「百元商店」，以百元以下的商品為主題，吸引不少民眾參觀，嘉義快閃店在4月上網徵才時被眼尖網友發現，當時官方僅表示「很看好嘉義這個市場，至於何種形式的經營還在確認」，相信內部商品應會與8月主打平價實用的概念連結。

而徵才內容也包括「清潔與餐飲服務、食品備料」的項目，預計也將提供IKEA旗下的「輕小食」，售價10元的霜淇淋應該是基本款，還有熱賣商品「熱狗」出現的機率也很高。

日前嘉義市府建設處曾對外表示，該區申請的租期約6個月，若加上前置時間，預計9月開幕後約莫會營業到明年一月為止。