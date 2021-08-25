錯過「3星座的感情」後悔一輩子！　巨蟹是極品、愛上冠軍太幸福

▲錯過以下3個星座的感情一定會後悔。（示意圖／翻攝自unsplash，以下同）



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雖然說能遇到真摯的愛情就已經不容易了，但擁有過後卻失去，似乎讓人感到更加可惜，尤其是以下3個星座的情感，一旦放手就再也回不來了，沒有所謂的破鏡重圓，錯過他們的愛一定會後悔！

Top 3 獅子座

獅子座是很較真的星座，會把另一半所有的無理取鬧都當真，所以一旦想要分手時，獅子就會做好再也不回頭的打算，消失的愛很難回到一開始的模樣，有過破碎就難以修補，這和獅子直來直往的個性一樣。當你想要試探獅子的情感，切記只要放手就回不來了，他們會像從未認識過一樣瀟灑離開，後悔的只會是對方。

Top 2 巨蟹座

巨蟹座會把每一段感情都當成是最後一段來經營，甚至會把對方規劃在自己的未來中，屬於默默付出了許多卻總是不求回報的類型，但是也導致了另一半根本不知道巨蟹有多用心，所以一旦錯過後才會後悔不已，可是受過傷的巨蟹是很難回到原來的樣子，跟巨蟹交往一定要知道，放手就很難再遇到這麼好的人了。

Top 1 天秤座

天秤座一旦墜入愛河，絕對是時時刻刻圍繞對方打轉，幾乎是忘記了自己是誰，生活重心只剩下對方，可是天秤完全不在意，而是心甘情願這麼做，所以能成為天秤的另一半是非常幸福的。但是同樣有缺點，天秤容易被另一半忽略，因為讓人習慣了他們的存在，往往離開了才知道有多依賴。

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