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蕭亞軒戴百萬勞力士慶生　宅在家也時尚

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▲▼蕭亞軒 。（圖／翻攝hsiaoelva IG）

▲蕭亞軒與弟弟啾咪，姊弟倆感情緊密。（圖／翻攝hsiaoelva IG）

記者陳雅韻／台北報導

歌手蕭亞軒（ELVA）今歡度42歲，她於生日前夕搶先分享與弟弟一家人慶生照，她與感情緊密的弟弟與弟媳大方啾咪，分別寫下「姊弟的愛」、「姊妹的愛」，可愛模樣吸引不少粉絲目光，而她手腕上的勞力士（Rolex）鑽錶也很搶鏡，是要價約1,929,500元的Oyster Perpetual Day-Date 40 蠔式恒星期日曆型鑽錶。

▲▼蕭亞軒 。（圖／翻攝hsiaoelva IG）

▲蕭亞軒與弟媳親親照，同時露一手勞力士鑽錶。（圖／翻攝hsiaoelva IG）

蕭亞軒年初臉部被狗咬傷手術住院1個多月，前陣子又傳出與黃皓「暫停」4年姊弟戀，讓粉絲關心她的現況。她於生日前夕po出與家人的慶生照，證明久未露面的她依然走在時尚尖端，一派休閒的粉紅上衣出自法國名牌Balenciaga，同時搭配勞力士鑽錶襯天后身價。

▲▼ Rolex 。（圖／公關照）

 

▲勞力士Oyster Perpetual Day-Date 40 18K白金鑽錶，1,929,500元。（圖／勞力士提供）

蕭亞軒所戴的勞力士為Oyster Perpetual Day-Date 40腕錶18K白金款，太陽光線紋路的亮黑色面盤，鑲嵌10顆方形切割鑽石時標，與錶圈美鑽相呼應，配備元首型錶帶，風格簡潔俐落又不失華麗感，成為她日常的吸睛配件。

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關鍵字：

蕭亞軒, 勞力士, Rolex

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