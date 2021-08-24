星巴克8／30限定2天星冰樂「第二杯半價」　新品「烤棉花糖咖啡」光看就療癒！

▲星巴克8月底推優惠。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著秋天氣息漸漸推進，8月底星巴克抓住夏日尾端，推出北美熱賣的「烤棉花糖咖啡星冰樂」新品，以香草為基底搭配上方的烤棉花糖，焦色的點綴讓視覺光看就療癒，為讓民眾也把握能享受沁涼舒暢的夏日尾聲，星巴克8／30起限時兩天，也推出星冰樂「第二杯半價」優惠。

整個夏天星巴克繽紛風格不手軟，從甜點系星冰樂從草莓及巧克力泡芙系列，到義式經典甜點、擁有超美漸層的那不勒斯星冰樂，都很有話題，在即將進入暑假尾聲，就用一杯Outdoor風的星冰樂來做結尾，8／25起「烤棉花糖咖啡星冰樂」正式上市，用充滿露營氣氛的美式甜點「全麥餅乾配上烤棉花糖和巧克力」，讓消費者嚐到滿滿異國風。

▲星巴克烤棉花糖咖啡星冰樂，售價145元起。（圖／品牌提供，以下同）



烤棉花糖咖啡星冰樂在北美熱銷，採用以香草調味的咖啡，混和底部的棉花糖鮮奶油和摩卡醬，上方再鋪上酥脆的全麥餅乾碎粒，此外一顆完整的烤棉花糖更是視覺重點，也呼應即將到來的中秋烤肉意象。

星巴克也趁假期尾端，在8／30至8／31限定兩天，推出「盛夏倒數，用星冰樂乾杯！」優惠活動，期間購買兩杯大杯以上容量、口味皆一致的指定品項星冰樂，可享第二杯半價優惠，每人每次至多兩組，飲料限當場一次領取，全台僅機場管制區不提供此優惠。

▲85度C在8月底限定3天，推出旗下熱門飲品第二杯20元優惠。

85度C也在從8／28到8／30限定3天，每天早上10點到晚上10點，民眾至全台85度C門市購買檸檬多多，可享第二杯特價20元優惠，等同2杯原價130元，優惠期間只要85元，可直接省下45元。除了檸檬多多，即起還推出中杯燕麥奶拿鐵和燕麥奶紅茶，不限冰熱任選第二杯半價。優惠僅限現場門市購買，檸檬多多現場每人限購3組，寄杯辦法依各門市公告為主。

伯朗咖啡館則分別於8／29與8／30共兩天，在特定門市推出好友日優惠，分享日以原價購買飲品任一杯，即贈送飲品任一杯。飲品不限品項、容量，但手沖咖啡、Steampunk、瓶裝飲品、啤酒不適用，結帳金額以高價品計算，飲品限結帳當日領取。

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