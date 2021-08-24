比貴婦乳霜更有效！皮膚科醫師教「0成本抗老法」5秘訣

▲做好幾個生活習慣，不用花大錢也能抗老。（圖／翻攝IG@thanks_kim）

記者張毓容／台北報導

許多女生從年輕開始就在用抗老保養品，就是怕肌膚老化，讓蠟黃暗沈、各種紋路、鬆弛全都跟著來。想維持肌膚好狀態，又買不了貴婦乳霜？快來學學皮膚科醫師的「0成本抗老保養法」！小紅書上擁有高人氣的皮膚科醫師丹妮就表示，做好以下5件事，不用花錢也能輕鬆抗老、提高顏值。

1.避免經常做誇張表情



臉部的明顯表情也會形成或加深紋路，像是挑眉會加深抬頭紋、歪嘴笑會加深法令紋、經常大笑容易形成魚尾紋和笑紋，盡量少做誇張的表情，避免經常皺眉、挑眉等，做好臉部表情控制，可避免紋路提早生成或加深。

▲做好防曬，抗老先成功一半。（圖／翻攝IG@laneige_kr）



2.做好防曬



做好防曬＝防衰老，紫外現可說是老化的頭號元兇，因為紫外線會穿透表皮層到達肌膚深層，損傷基底細胞，破壞彈性纖維和膠原蛋白，並加速黑色素的形成以及細胞的衰老，過多的紫外線照射，還容易造成毛孔粗大、敏感肌、皮膚鬆弛等肌膚狀況。

最好盡量避免在紫外線最強的時間：上午11點～下午2點外出，外出時也盡要量使用遮陽帽、墨鏡、陽傘、防曬衣等，或適當使用防曬產品，為肌膚做好遮擋及保護，避免曝曬。

3.養成運動習慣



適當的運動對於肌膚改善是很有利的，運動可以促進皮脂腺和汗線的分泌，提高皮膚的水合度，同時運動過程中加速了身體代謝，也能緩解焦慮的情緒、促進身心愉悅、改善睡眠等，也有利於減少肌膚長痘和長斑。建議一周可以進行3次的運動，每次30分鐘，有微微出汗的程度就可以了。

4.維持規律作息



美容覺是真的，好肌膚是可以睡出來的，足夠的深度睡眠，可以幫助肌膚、身體的新陳代謝，人體更新的細胞越多，衰老的越少，看起來就會顯得年輕、氣色好。晚上10點～凌晨2點是人體新陳代謝最快最好的時後，還有成人每天最好有7～8小時的睡眠時間，所以盡量不要熬夜，養成規律作息，且保證睡眠時間足夠。

▲多喝水促進循環代謝，對肌膚也很有益處。（圖／翻攝IG@sachi_fujii_official）



5.多喝水



每天補充足夠的水分，能促進血液循環、新陳代謝，維持身體細胞的活力，盡量養成一天喝8杯水、喝到2500cc的好習慣，起床後、餐前餐後喝水都是喝水的好時機。

►皮膚科醫師曝「防曬不用卸妝」的原因！但有1種是例外



►頸紋超顯老！皮膚科醫師教「淡化改善法」 預防3招超重要



►星・變美／50歲蘇慧倫太凍齡，網驚：吃防腐劑？少女狀態全靠5秘訣