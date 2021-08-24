話題「眼部保養」新作盤點，克蘭詩雙質地亮眼萃，沒上市先轟動

▲想要抵禦第一道細紋，從保養眼周開始。（圖／翻攝自laneige_kr、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人長期用眼過度，而眼周肌膚相較其他部位更為細薄而脆弱，一不小心就可能產生細紋；再加上外食重鹹、壓力大導致睡眠品質不佳，更可能加速眼袋及黑眼圈形成，一旦眼周肌膚出現老化跡象，視覺年齡一下老好多歲！

快節奏的生活方式，更該好好呵護雙眼肌膚，《ET FASHION》盤點最新眼部保養新作，幫你守住年輕最後一道防線。

▲VALMONT 3D智慧凝水眼部菁乳，15ml，4,800元。

內含晶亮胜肽與有助於恢復活力能量的抗老脂質體，搭配超細緻的凝乳配方，立即給予眼部肌膚舒緩的清新感，使用過後就能感受肌膚質感的變化。

▲Clarins 黃金亮眼萃，20ml，2,600元。

富含黃金薑黃和野生有機高山峨參 ，能精準抗老修護，搭配仿生物性的水乳2:1的黃金雙質地，能夠高速滲透吸收，有效改善眼周肌膚困擾。

▲東森自然美 NB-1晶鑽肽彈力亮眼緊緻霜，30g，5,800元。

含六胜肽、大車前籽、防風當歸成分，能豐潤眼部肌膚，特別是想要擁有年輕緊緻眼周、想改善眼周暗沉、乾燥及皺紋者。

▲Elizabeth Arden 玫瑰金無痕眼霜，15ml ，2,400元。

運用超智慧A醇科技，並添加保濕鎖水的分子釘成分，提供高效且溫和的修護效果，保濕拉提一瓶搞定！

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