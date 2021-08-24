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印花女爵Zandra打造「超狂IKEA購物袋」　聯名系列9月正式開賣

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▲IKEA KARISMATISK with Zandra Rhodes。（圖／翻攝IKEA官網）

▲IKEA與Zandra Rhodes推出KARISMATISK聯名系列。（圖／翻攝IKEA官網，以下同)

記者蔡惠如／綜合報導

當英國50年的時尚ICON Zandra Rhodes，在2019年現身IKEA DDD年度發表會場的時候，就知道之後的合作將會很有看頭，而Zandra也沒有讓我們失望，IKEA近期發表於其合作的聯名系列KARISMATISK，她為我們創造了一種居家狂想，只要對上眼，就馬上掉進那摩登又新潮的漩渦裡，她甚至打造了超狂的IKEA購物袋。

▲IKEA KARISMATISK with Zandra Rhodes。（圖／翻攝IKEA官網）

年紀已屆80歲的英國設計師贊德拉・羅德斯女爵（Zandra Rhodes），是1970年代縱橫時尚界的「龐克公主」，以繁複華麗的印花，搭配層次、褶襇、抓皺的元素來創造驚艷的視覺效果，即便到現在，她大膽前衛又不失時髦的設計，仍呈現出她天馬行空，勇於創新的藝術家氣息。

▲IKEA KARISMATISK with Zandra Rhodes。（圖／翻攝IKEA官網）

▲IKEA KARISMATISK with Zandra Rhodes。（圖／翻攝IKEA官網）

▲IKEA KARISMATISK with Zandra Rhodes。（圖／翻攝IKEA官網）

2019年在瑞典IKEA總部舉辦DDD年度發表會，Zandra自在地現身登上舞台，主持人公布IKEA即將與他合作的消息，場邊的國際媒體飛奔至舞台前拍攝她的照片，頂著桃紅色短髮的Zandra，將透過IKEA將她拿手的大膽創意延伸到居家空間，KARISMATISK系列的出現正號召色彩愛好者「我來了！」共有26件單品將在9月正式開賣。

▲IKEA KARISMATISK with Zandra Rhodes。（圖／翻攝IKEA官網）▲IKEA KARISMATISK with Zandra Rhodes。（圖／翻攝IKEA官網）

包括配色大膽、越看越順眼的坐墊（還有加上荷葉邊）跟地墊，以及可折疊收納的儲藏盒，以花朵概念出發的燈具、顏色搶眼的花器，以蛇為元素的圖騰地毯，它們都有一種迷人而大膽的共同默契，即使僅是一件單品，就能點亮整個空間，還有桃紅色帶上荷葉邊的購物袋，絕對讓人過目不忘。

▲IKEA KARISMATISK with Zandra Rhodes。（圖／翻攝IKEA官網）▲IKEA KARISMATISK with Zandra Rhodes。（圖／翻攝IKEA官網）

KARISMATISK系列預計將在9月於全球IKEA陸續上市，據悉台灣地區也會引進，上市時間可能是9月底。

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關鍵字：

IKEA, Zandra Rhodes, KARISMATISK, 聯名系列

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