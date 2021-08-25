柯佳嬿全身撞衫「小12歲」Rosé沒在怕　獨特氣質＋長腿逆齡完勝

記者王則絲／台北報導

36歲女星柯佳嬿自從於《想見你》中飾演高中生後，凍齡的容貌總是成為粉絲們間的佳話，超纖細的體態亦是維持得宜，近日她演繹一身SAINT LAURENT早秋服裝，竟不巧與當紅韓女團BLACKPINK成員Rosé全身撞衫！面對「小12歲」年輕貌美的少女，柯佳嬿也沒在怕，憑藉獨有的文藝氣質以及超長美腿，成功補足年齡差距的劣勢。

▲柯佳嬿穿著SAINT LAURENT與Rosé撞衫。（圖／翻攝自IG@alicekochiayen）



Rosé僅24歲便摘下SAINT LAURENT全球代言人，在時尚圈佔有舉足輕重的地位，不只正值最美好的青春年華，也處於最佳的身體狀態，擁有168公分高挑身形的她完全是個衣架子，加上全球的超高人氣，基本上眾女星們都不會想和她發生撞衫事件。

▲柯佳嬿轉換場景於巷弄間演繹服裝。（圖／翻攝自IG@alicekochiayen）



這回好巧不巧，就讓柯佳嬿與Rosé兩人撞衫，這套SAINT LAURENT 2021早秋的黑色蕾絲刺繡獵裝外套搭配牛仔褲，由柯佳嬿駕馭起來，整個人散發出獨有的清新文藝氣質，移轉到巷弄間擺拍，更展露出一雙身高165公分的纖細長腿完全不輸給Rosé，讓粉絲都大讚：「氣質太好了」、「長腿辣妹」、「巷子都變高貴了」、「好高的美少女！」

▲Rosé則是穿著同套服裝對鏡自拍。（圖／翻攝自IG@roses_are_rosie）



Rosé則是整身複製，隨興的對鏡自拍，外套以敞開方式搭配，多了一分慵懶不羈感，只不過Rosé因為在室內沒有穿鞋，少了靴子修身，加上畫面空間不太夠，侷限了發揮空間，雖然同樣美如仙女，但這回同套服裝可說是柯佳嬿的演繹更為成功。

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