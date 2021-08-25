早上醒來先做4件事　大腦重開機，工作更有效率

▲早晨做這幾件事，讓一整天更有能量。（圖／unsplash，以下同）

編輯／借借

人生有許多殘酷的現實，像是昨天加班到很晚，一早卻還是要去上班，整天提不起勁，懶洋洋的感覺，別讓這樣的情緒重複導致你每日加班，變成惡性循環，早上醒來先做這4件事，可以幫助大腦重新開機，不但更有能量，還能帶旺效率，最大受益者就是自己。

▲在家做幾個簡單伸展，喚醒你的身體。

伸展

雖然睡覺是補充身體能量重要的時刻，但身體的姿勢可能因平躺習慣而導致僵硬不堪，所以一起床先進行伸展，溫柔的喚醒肢體，不用大費周章逼自己去健身房，用10至15分鐘在家中做幾個瑜伽姿勢，練習呼吸，你會發現精神好很多。

▲補充足夠的水分相當重要。

喝一杯水

若早上沒有補充足夠的水分，可能一整天我們身體都會在缺水狀態，起床時先給身體補水，也能促進血液循環，讓整個內在狀況更加舒暢，而且有助於清醒大腦，此外也對於情緒的鎮定上有些許幫助。

▲簡單完成一天第一個任務，有啟動大腦開關的效果。

鋪床

或許一些醫學報告說明被子不要折的太緊，有助於內部汗水的揮發，但不表示不用整理床鋪，花個3分鐘將床整理一下，大腦會覺得完成了今天第1個任務，潛意識的幫忙激發了有幹勁的態度。

▲走不同的路去上班，多發現一點新奇事物。

改變一下習慣

有時例行公事會讓我們變得無意識，起床後先把咖啡機打開，然後下意識地走到浴廁去打理自己，建議一周可以選1、2天來些不一樣的選擇，刺激大腦活化，說不定就會有更多創意在生活中發生，像是走不同條路去上班、換吃不同間早餐店之類的。