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天梭表小可愛吸小資女　萬元質感錶戴不膩

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▲▼ Tissot,Seiko 。（圖／公關照）

▲天梭Bellissima Lady雙色鍊帶錶，14,400元。（圖／天梭表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

大錶徑女錶流行多年，但對手腕相對纖細的亞洲女性而言，仍渴求一款尺寸適中的耐看錶款。以豐富多元設計著稱的天梭表（Tissot），今年推出26mm錶徑搭配Bellissima Lady腕錶，羅馬數字時標為錶款注入典雅氣息，樣式包括精鋼錶殼皮錶帶或鍊帶，以及一款精鋼搭玫瑰金PVD的雙色鍊帶款。

▲▼ Tissot,Seiko 。（圖／公關照）

▲天梭Bellissima Lady皮帶錶，13,000元。

Bellissima在義大利文代表美麗和可愛的意思，天梭因此賦予Bellissima Lady腕錶可愛的26毫米小錶殼，面盤從中心放射延伸出扭索紋，周圍圍繞著羅馬數字，6時位置有實用的日期顯示，是日常容易配搭的設計，定價約13,000元起，也是小資女擁有好質感錶款的最佳入門。

▲▼ Tissot,Seiko 。（圖／公關照）

 

▲Seiko Lukia太陽能腕錶，16,000元。（圖／翻攝Seiko官網）

日系品牌Seiko旗下Lukia女錶也深受小資女青睞，從太陽能錶、太陽能計時腕錶、太陽能電波錶、機械錶均備，不變的是樣式同樣追求雋永優雅，外型簡潔俐落，而在面盤設計展現小巧思，例如點綴晶亮時標或增添圖紋做變化。

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關鍵字：

TISSOT, 天梭表, Seiko

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