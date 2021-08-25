日韓美妝推限時超狂優惠！雪肌精73折、Pony Effect氣墊買1送1

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

宅家防疫悶了好幾個月，你的美肌養護品庫存還夠嗎？想補貨，又不想去商場？別擔心，在美妝版擁有高人氣的4大日韓美妝品牌：AHC、TUNEMAKERS、KOSE、PONY EFFECT，就分別在蝦皮購物、PChome推出超優惠折扣活動為週年慶提前熱身，優惠品項包含話題新品及熱賣經典商品，從保濕、修護、嫩白到防曬隔離全都有，最低折扣5折起，還有許多優惠活動，即日至8/31，快揪姐妹買起來。

AHC



擁有「神仙水」、「全臉眼霜」等多款高人氣熱賣商的韓國醫美護膚品牌AHC，即日起～8/26將於蝦皮購物推出優惠活動，包含近日全新升級推出的「超能玻尿酸肌亮系列」也有折扣。

▲AHC 超能玻尿酸保濕肌亮機能水，100ml，原價NT$750，特價NT$563。

其中首推全球熱賣超過3600萬瓶的「機能水」和同系列肌亮精華，超清爽的水狀精華質地搭配明星發光成分穀胱甘肽、維他命C與玻尿酸，補水保濕與透亮發光一次達成。

▲AHC 超能玻尿酸保濕肌亮精華，30ml，原價NT$900，特價NT$675。

TUNEMAKERS

還沒進台灣就深受歡迎的日本原液保養品牌TUNEMAKERS，還被列為去日本必買的美妝。即日起～8/26將於蝦皮購物推出優惠活動，其中最需要鎖定就是著重調理肌膚、舒緩平衡的「甘草草本舒緩系列」，尤其「原液甘草草本舒緩調理水」推出買1送1組，只要56折就能帶回家。

▲TUNEMAKERS 原液甘草草本舒緩調理水，120ml X 2，原價NT$1,560，特價NT$869。

還有原液甘草草本舒緩調理水＋同系列舒緩調理乳的優惠組，同樣是超狂的56折優惠就能擁有。

▲TUNEMAKERS 原液甘草草本舒緩調理水＋原液甘草草本舒緩調理乳，120ml＋100ml，原價NT$1,660，特價NT$929。

KOSE



而日系美妝大牌KOSE高絲則是於即日起～8/31在PChome推出品牌優惠活動，眾多明星商品下殺79折，其中首推以兼具潤澤與嫩白保養備受好評的「米肌肌潤透白系列」化粧水和精華液，除了79折優惠，還加贈「米肌化粧棉＋米肌澄肌角質調理美容液14ml＋米肌肌潤化粧水30ml」3件組。

▲KOSE 米肌肌潤透白化粧水，120ml，原價NT$1,650，特價NT$1,304。

▲KOSE 米肌肌潤透白精華液，30ml，原價NT$400，特價NT$1,896。

此外，長年熱賣的人氣王「雪肌精」也推出優惠2入組，不僅享有73折優惠，還加贈「KOSE淨透洗顏霜25g＋雪肌精45ml＋雪肌精乳液45ml」，買到根本賺到！

▲KOSE 雪肌精兩入組，500ml X 2，原價NT$3,960，特價NT$2,888。



PONY EFFECT



而氣墊粉餅擁有超多網友好評的韓系美妝品牌PONY EFFECT，即日起～8/31在蝦皮購物推出優惠活動，尤其超好康的買1送1專區絕不能錯過！包含連許多化妝師、潮模都愛用「水透光妝前防護乳 升級版」和「超進化無重力氣墊粉餅」，都有買1送1優惠，比周慶還優惠的5折價，不管是自己用或買來跟姐妹分都很可以。

▲PONY EFFECT 水透光妝前防護乳 升級版，50g X 2，原價NT$1,900，特價NT$950。

▲PONY EFFECT 超進化無重力氣墊粉餅，15g X 2，原價NT$2,400，特價NT$1,200。

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