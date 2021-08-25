免運動！「超簡單3招」讓你消小腹，從少量多餐開始

▲擁有平坦小腹是每個女生的夢想。（圖／翻攝自IG/euddeume_、Unsplash，以下同）

編輯／Amber

先前疫情嚴峻，大家窩在家裡吃得多又少動，新陳代謝緩慢，不少人腰腹胖一圈，隨著疫情降溫，是時候受回漂亮體態，若外出運動仍有顧慮，就從飲食習慣開始下手吧！以下3個習慣幫助你恢復平坦小腹，趕快學起來！

▲烹調方式應避免熱炒、油炸。

#少量多餐

會胖有一半原因都是因為吃飯速度太快，每次總把肚子吃得滿滿，過了下次用餐時間才開始準備下一餐，這樣暴飲暴食容易引響腸胃消化，營養師建議想要消肚子，可從少量多餐做起，搭配細嚼慢嚥，幫助延長腸胃消化吸收，進一步促進脂肪分解。

▲冰飲應忌口少喝。

#少吃生冷食物

就中醫觀點來看，攝取生冷食物容易引起胃寒，甚至延伸至肺寒或腎陽虛，女生更容易引起宮寒，導致生理期容易導致疼痛，若是胃部寒涼，食物就會不好消化，身體需要更多能量運行，使得體溫下降，帶動新陳代謝變慢，同時會降低甲狀腺分泌，容易成為易胖體質。即便夏日炎熱，也應該少喝冰飲。

▲豆漿營養價值高。

#攝取豆類有助減重

豆類是減重好朋友，像是不少女生美容瘦身都喜歡喝無糖豆漿，豆類含有大豆異黃酮，能夠幫助降低膽固醇，進一步幫助瘦身。同時，豆類中的豐富纖維也能吸收體內多餘水分，進一步減少脂肪積聚，但因為黃豆中的寡糖無法被人體吸收，適量補充就好，多吃無益。

►專家曝黑咖啡「最佳飲用時間」，喝對瘦身效果翻倍跳