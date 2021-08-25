fb ig video ETtoday search mobile

免運動！「超簡單3招」讓你消小腹，從少量多餐開始

>

▲▼趕走疫情肥！「超簡單3招」消小腹 。（圖／翻攝自IG）

▲擁有平坦小腹是每個女生的夢想。（圖／翻攝自IG/euddeume_、Unsplash，以下同） 

編輯／Amber

先前疫情嚴峻，大家窩在家裡吃得多又少動，新陳代謝緩慢，不少人腰腹胖一圈，隨著疫情降溫，是時候受回漂亮體態，若外出運動仍有顧慮，就從飲食習慣開始下手吧！以下3個習慣幫助你恢復平坦小腹，趕快學起來！

▲▼趕走疫情肥！「超簡單3招」消小腹 。（圖／Unsplash）

▲烹調方式應避免熱炒、油炸。

#少量多餐

會胖有一半原因都是因為吃飯速度太快，每次總把肚子吃得滿滿，過了下次用餐時間才開始準備下一餐，這樣暴飲暴食容易引響腸胃消化，營養師建議想要消肚子，可從少量多餐做起，搭配細嚼慢嚥，幫助延長腸胃消化吸收，進一步促進脂肪分解。

▲▼趕走疫情肥！「超簡單3招」消小腹 。（圖／Unsplash）

▲冰飲應忌口少喝。

#少吃生冷食物

就中醫觀點來看，攝取生冷食物容易引起胃寒，甚至延伸至肺寒或腎陽虛，女生更容易引起宮寒，導致生理期容易導致疼痛，若是胃部寒涼，食物就會不好消化，身體需要更多能量運行，使得體溫下降，帶動新陳代謝變慢，同時會降低甲狀腺分泌，容易成為易胖體質。即便夏日炎熱，也應該少喝冰飲。

▲▼趕走疫情肥！「超簡單3招」消小腹 。（圖／Unsplash）

▲豆漿營養價值高。

#攝取豆類有助減重

豆類是減重好朋友，像是不少女生美容瘦身都喜歡喝無糖豆漿，豆類含有大豆異黃酮，能夠幫助降低膽固醇，進一步幫助瘦身。同時，豆類中的豐富纖維也能吸收體內多餘水分，進一步減少脂肪積聚，但因為黃豆中的寡糖無法被人體吸收，適量補充就好，多吃無益。

►專家曝黑咖啡「最佳飲用時間」，喝對瘦身效果翻倍跳

關鍵字：

瘦身, 瘦小腹, 飲食習慣

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

ET Fashion

推薦閱讀

日綜超準《手指占卜》！從「五指間距」精準剖析真實性格

日綜超準《手指占卜》！從「五指間距」精準剖析真實性格

比貴婦乳霜更有效！皮膚科醫師教「0成本抗老法」5秘訣

比貴婦乳霜更有效！皮膚科醫師教「0成本抗老法」5秘訣

林昀儒靦腆笑容秀4.4萬元DIOR鞋　文姿云曬新包開心喊：在房間背著轉圈圈

林昀儒靦腆笑容秀4.4萬元DIOR鞋　文姿云曬新包開心喊：在房間背著轉圈圈

IKEA嘉義9月開！百坪「Hej行動商店」登場，10元霜淇淋也開賣 錯過「3星座的感情」後悔一輩子！　巨蟹是極品、愛上冠軍太幸福 8月底優惠！85度C限時3天推「第二杯20元」　星巴克週末星冰樂特價 《愛的迫降》限定保鑣回來了！玄彬「黑西裝＋高冷油頭」現身太帥 日韓美妝推限時超狂優惠！雪肌精73折、Pony Effect氣墊買1送1 話題「眼部保養」新作盤點，克蘭詩雙質地亮眼萃，沒上市先轟動 老饕必收！全台好吃「牛肉麵」TOP10　中原大學這間超夯、冠軍只要100元

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面