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成年人都該懂的5條社交原則！別替他人做決定，後果太嚴重

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▲▼成年人都該懂的5條社交原則。（圖／翻攝unsplash,pexels）

編輯／Amanda　圖／翻攝unsplash、pexels

成年人的社交不像學生時期單純，除了親近的朋友、家人，還有同事、客戶等許多關係，有些細節沒注意到，可能就不小心得罪人，甚至造成嚴重後果。大陸「金牌經紀人」楊天真被視為新一代「觀點女王」，曾是鹿晗、歐陽娜娜等人氣明星經紀人的她，擁有獨特又犀利的觀點，每次分享談話都讓眾多網友狂推並引發熱議。近日她就分享了幾條成年人都該懂得的社交原則，快來筆記一下。

▲▼成年人都該懂的5條社交原則。（圖／翻攝unsplash,pexels）

1.別取笑對方的喜好

不要隨意嘲諷別人喜歡的人或者愛好，這樣很容易讓對方覺得你在嘲諷他本人，而且會讓人感覺很不尊重他。

▲▼成年人都該懂的5條社交原則。（圖／翻攝unsplash,pexels）

2.別胡亂給意見

最好不要在對方不需要別人提意見的時候，隨便給出意見，尤其是帶有批評性的意見，會讓別人覺得被冒犯到。其實很多時候人給出意見，並不是真的為了幫助對方改變，而是想顯得自己有觀點，這種時候請記得收斂自己。

▲▼成年人都該懂的5條社交原則。（圖／翻攝unsplash,pexels）

3.感謝別人時要付諸行動

想答謝別人的時候，最好要有一個行為上的回饋，像是可以請對方吃頓飯、可以送上他喜歡的物品，哪怕是一封親手寫的信都好，畢竟，行動永遠大過於語言的表達。

▲▼成年人都該懂的5條社交原則。（圖／翻攝unsplash,pexels）

4.不要替別人下決定

任何時候都不要替別人做決定，哪怕是非常親密的朋友、甚至是家人，因為每個人的人生都是自己的，你可以給他們些意見、建議，但是最終做決定的，必須得是他本人，要不然決定做錯了，他會怪你一輩子。

▲▼成年人都該懂的5條社交原則。（圖／翻攝unsplash,pexels）

5.沒有確切回答其實是拒絕

當別人沒有回覆你的消息，沒有給出確切的承諾，或是沒有給你具體時間的約定，很多時候這都是一種體面地拒絕，這種時候就不要一直追問對方了。

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關鍵字：

成年人, 社交, 交友, 原則, 秘訣

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