迷彩飛行錶帥度破表　Hamilton加碼計算偏行角功能

▲Hamilton沙漠色的Khaki Aviation卡其航空系列X-Wind自動上鍊計時碼錶，68,300元。（圖／提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

飛行錶不僅講求外型帥氣，功能性亦是焦點，Hamilton（漢米爾頓）與法國Nicolas Ivanoff等著名特技飛行員密切合作，研發Khaki Aviation卡其航空系列X-Wind自動上鍊計時碼錶，配備內部旋轉錶圈以顯示側風與偏航角計算，由錶款右側的旋入式錶冠操作此功能，而計時碼錶按把移至左側，搭載的H-21計時機芯搭配矽質擺輪游絲具絕佳抗磁性，符合飛行員的專業需求。

▲Hamilton Khaki Aviation卡其航空系列X-Wind自動上鍊計時碼錶，63,600元。

Hamilton也為Khaki Aviation卡其航空系列X-Wind自動上鍊計時碼錶外型下足功夫，一款式充滿軍風的沙漠色PVD精鋼錶款，面盤飾以迷彩圖案；另一款為藍色面盤，流露時尚都會感，均擁有45毫米錶徑，相當霸氣。

▲浪琴表 Spirit 先行者系列綠色面盤皮革錶帶腕錶，69,200元（圖／浪琴表提供）

浪琴表（Longines）近來主打的Spirit先行者系列，則從早期飛行錶擷取設計靈感，打造具備大尺寸錶冠、面盤字型、菱形刻度等傳統飛行腕錶等特色的錶款，繼黑色、霧銀色與藍色款式之後，近日推出錶界當紅的綠色新款，結合Super-LumiNova®夜光塗料，以及淺棕色錶帶，流露濃濃的復古風情，另有鍊帶款可供選擇，配備快拆系統可快速更換錶帶。

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