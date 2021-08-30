中秋在家開烤肉趴！9樣「快速燒烤小家電」神好用　連三餐都包辦

編輯／Emily 圖／Pinkoi提供、翻攝自thanko.jp

一到中秋節就想要吃烤肉，但目前比起外出用餐，還是待在家團聚比較安心，這裡就幫你搜出迷你烤肉架、電烤盤等9樣「快速烤肉小家電」，都適合在家裡使用，讓你不用準備一大堆用具，或被炭火搞得灰頭土臉，就能簡單輕鬆的享受燒烤大餐。

1.KENLUCK 迷你攜帶型烤肉架

這款烤肉架體積迷你，金屬外殼、實木防燙把手精緻有質感，帶去戶外烤肉超輕便，在家點個蠟燭當火源，就能幫杯子加熱，平常不用時也可以裝各種雜物，充當收納盒，放在家中角落能替空間布置加分。

2.OSTER BBQ陶瓷電烤盤

想要沒有負擔的享用烤肉，可以考慮使用電烤盤，這款有專利不沾黏塗層設計，以及可拆卸式低油托盤，能打造無油燒烤的健康環境，使用起來更安心，要煎要烤都適用，包辦你的早午晚餐。

3.recolte Home BBQ 電烤盤

recolte Home BBQ電烤盤外型簡約時尚，尺寸適合小家庭和獨居族，燒烤盤、平煎盤的兩種盤面，讓你變化出更多料理，更以改良式加熱器設計，帶來足夠的火力和溫度。

4.米石里 石板烤盤組

不出門也想吃到石板烤肉，可以選擇這組以天然火山岩打造的烤盤，讓你在家就能做出大廚等級的料理。烤盤擺在炭火上預熱後，再放上鮮美食材，燒烤時會發出美味聲響，讓人忍不住流口水。

5.ENDER 桌面式木炭烤肉爐

桌面式木炭烤肉爐讓你坐著就能輕鬆烤，小巧外型兼具美觀與實用性，爐子本身能快速生火、均勻受熱，還有少煙特性，讓你不會全身沾染烤肉味。

6.BRUNO 多功能電烤盤

日本BRUNO的多功能電烤盤外型清新可愛，裡面有兩種高溫不沾塗層烤盤，可以快速導熱、方便清洗，還搭配兩用木匙，讓你取出烤盤不怕燙手。

7.recolte Grand Melt 煎烤盤

這款煎烤盤是獨特的雙層、雙面設計，上層是大面積烤盤，有凹凸面、平面兩種，可依照食材特性選擇，下層的迷你烤盤讓你能同時製作多樣料理，超級省時。

8.recolte 2Way Grill Amet 雙面煎烤盤

這款煎烤盤有雙面設計，讓你一次享受兩種烹飪風格，熱壓式、平煎式能料理出不同風味，不論是薄切肉片、厚切牛排都能輕鬆完成，還能同時製作多樣食材。

9.THANKO 自動旋轉無煙串燒機

想要在家吃串燒，就看看這款自動旋轉無煙串燒機，只要自己串好肉串，放入機器內就會慢慢旋轉加熱，烤出美味的串燒。過程不會產生煙霧，能在室內安心使用，烤好的肉串搭配啤酒真的超級療癒。

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