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毛茸茸灰熊髮束當手環好Q　香奈兒羊毛髮帶迎秋冬

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▲▼ 法國亞歷山卓 。（圖／公關照）

▲法國亞歷山卓森林灰熊毛絨大髮束 4,000元。（圖／法國亞歷山卓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

秋冬時尚新品一波波報到，法國精品髮飾品牌亞歷山卓（Alexandre de Paris）端出充滿秋日風情的新作，以蘇格蘭高地為靈感，運用著名的蘇格蘭人字紋圖案打造優雅髮飾，同時結合秋風、落葉、格紋、羽毛等元素裝飾，當中最令人莞爾之作是以仿兔毛人造毛皮製作的森林灰熊主題大髮束，不僅可在髮上展現毛茸茸模樣，還可套在手腕上變身吸睛手環。

▲▼ 法國亞歷山卓 。（圖／公關照）

▲模特兒頭戴法國亞歷山卓森林灰熊毛絨髮箍，5,600元。

▲▼ 法國亞歷山卓 。（圖／公關照）▲▼ 法國亞歷山卓 。（圖／公關照）

▲法國亞歷山卓森林灰熊髮束（左）2,300元，小樹造型豆扣夾2,300元。

亞歷山卓運用人造毛皮打造森林灰熊主題的超寬版的毛絨髮箍和毛絨大髮束，具豐厚柔軟與亮澤質感，戴在髮上非常搶眼，同系列還有可愛版的設計，推出森林小樹與灰熊輪廓的豆扣夾與髮束，充滿童趣。

▲▼ 法國亞歷山卓 。（圖／公關照）

▲法國亞歷山卓人字紋山茶花仕女夾8公分款，6,900元。

以蘇格蘭為靈感，亞歷山卓巧妙運用北部赫布里底群島編織的哈里斯毛呢紋理，點綴標誌性山茶花髮飾，花瓣印上黑褐色人字毛呢紋理圖案，優雅沉穩。香奈兒（CHANEL）髮飾也深受貴婦名媛喜愛，秋冬系列推出裝飾品牌字樣的雙面剪羊毛材質黑白雙色髮帶，展現溫暖的質感。

▲▼ 法國亞歷山卓 。（圖／公關照）

▲香奈兒雙面剪羊毛材質髮帶，34,000元。（圖／翻攝香奈兒官網）

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關鍵字：

法國亞歷山卓, CHANEL, 香奈兒

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