説・流行／Ferragamo新LOGO誕生！「SF」字母故意歪一邊好俏皮

記者王則絲／台北報導

提到義大利精品Salvatore Ferragamo，先是映入腦海的大概就是長串的草寫字母，或是大量運用於扣飾、老花上頭的經典Gancini標誌，本季Ferragamo則是宣布迎來全新的LOGO！以簡單明瞭的「SF」字母構成，略微傾斜的字體顯得更有街頭韻味，新SF LOGO率先挹注於男士系列，躍上樂福鞋、球鞋和各式包款上。

Salvatore Ferragamo以招牌的Gancini標誌最廣為人知，如同馬蹄鐵形狀的雙鉤圖案，其實靈感源自於Ferragamo佛羅倫斯總部大樓的裝飾，位於側邊的手工鐵鉤，現已成為品牌核心價值，具備象徵性與代表性。

不過Ferragamo也沒停止開發新形象，近年來積極將觸角伸向年輕世代，甩脫過往給人端莊、成熟的印象，日前還宣布由韓流明星瑟琪（Seulgi）以及大陸女星林允擔任全球代言人，獲得了更多年輕客群的關注。

本季Ferragamo創造了全新的LOGO，採用創始人名字縮寫S與F，既代表品牌精髓，亦同時向創辦人致敬Salvatore Ferragamo。「SF」字體略為傾斜，故意歪一邊感覺很俏皮，像是塗鴉般的街頭韻味頗有反差感，相當簡單明瞭，辨識度很高。

新LOGO首先被運用於男士系列中，以多種樣貌呈現，包括鞋面飾帶上的小側釦、金屬框標誌、直接印製於小白鞋上，或是皮件上的皮標，都讓單品多了一分活潑與新鮮感，相信未來還能看見標有新「SF」LOGO的更多單品。

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