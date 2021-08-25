美翻！香奈兒「馬卡龍泡澡錠」開賣，沐浴在粉紅浪漫中

▲香奈兒粉紅泡泡沐浴球預定8/27開賣。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

生活越是忙碌，越是該靜下心給保養一點儀式感，香奈兒推出全新粉紅泡泡香氛沐浴球，讓洗澡也能沐浴在濃郁花果香中，瑰柏翠也祭出巴厘探索系列，萃取來自南島植物和花卉，讓保養就像度假一樣輕鬆。

▲香奈兒 CHANCE粉紅泡泡香氛沐浴球，2,320元。

香奈兒CHANCE香氛一直是女生的最愛，早先討論度超的粉色馬卡龍外型入浴劑，台灣確定8/27即將開賣，放入溫熱水中讓泡澡水都變成浪漫玫瑰色，完全讓人少女心爆發。

▲香奈兒 CHANCE粉紅甜蜜髮香修護油，35ml，2,100元。

不只是沐浴球，CHANCE粉紅甜蜜髮香修護油也再度回歸，配方富含荷荷芭油，幫助修護髮絲，使秀髮柔亮輕盈。沾取適量護髮油順著髮絲塗抹至髮尾，打造柔順、細緻的秀髮，同時散發宜人香氣。

瑰柏翠這次以亞洲島嶼為靈感，汲取當地豐富的人文涵養與自然智慧，精選巴厘島特色元素，運用古老大自然與芳療智慧，將熱帶島嶼獨特且迷人的香氛融入產品設計概念當中。

以舒緩身心壓力為主要訴求，揉合熱帶島嶼經典香氛，巴厘探索系列，萃取南島知名植物與花卉，如：檸檬草、香茅、椰子、依蘭依蘭、茉莉等。

▲瑰柏翠 巴厘茉莉與依蘭煥膚按摩油，100ml，1,160元。

以卡隆安日傳統慶典的香氛作為靈感來源。加入椰子芳香及舒緩身心的檀香香氣，放鬆身心的同時，也提醒人們對生命的感恩與謙卑。

▲瑰柏翠 巴厘檀香椰子油身體按摩香膏，100ml，980元。

將依蘭依蘭疊加茉莉花香，在按摩放鬆的同時修護疲勞的肌肉，此外還添加富含維他命E的米糠萃取物，巧妙的將大自然的能量融合進產品當中，藉由一次一次地按壓，撫平緊繃的肌肉並緊緻全身的肌膚。