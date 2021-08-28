fb ig video ETtoday search mobile

米奇餵你吃爆米花！迪士尼超Q零食夾　狂嗑也不怕弄髒手

>

編輯／Emily　圖／翻攝自tokyodisneyresort.jp、IG@daisolife

想要吃零食又不想弄髒手，就用超可愛的「米奇小手」代勞吧！日本東京迪士尼樂園九月將登場的紀念商品中，有一款做成米奇手掌造型的小零食夾，讓你不沾到手就能吃爆米花，在不能常常洗手的情況下，用起來方便又安心，搭配同系列「米奇造型爆米花桶」一起用，整個可愛度破表。

▲米奇小手零食夾。（圖／翻攝自tokyodisneyresort.jp）

日本東京迪士尼樂園將在園區內推出三款與爆米花相關的新商品，其中一款就是「米奇小手零食夾」，雖然乍看好像無用的小玩具，但如果你想吃零食，卻怕手不乾淨或討厭沾到殘渣，有了它就能輕鬆的吃了，夾子兩端做成米奇白手套造型，拿來夾爆米花，就像米奇親手餵你吃一樣，實在是太療癒了。

▲米奇小手零食夾。（圖／翻攝自tokyodisneyresort.jp）

同時還有「米奇造型爆米花桶」一起搭配，它的瓶身是半透明紅色，蓋子是黑色，做成有立體耳朵的米奇頭形，更附上一個爆米花小吊飾，把吃不完的爆米花裝進桶子中，攜帶起來很方便。如果爆米花買太多，也可以用「米奇氣球提袋」裝，上面的圖案繽紛可愛，帶回家可以當購物袋。

▲米奇小手零食夾。（圖／翻攝自tokyodisneyresort.jp）

▲米奇小手零食夾。（圖／翻攝自tokyodisneyresort.jp）

除了米奇系列，還有以《愛麗絲夢遊仙境》為主題的爆米花桶，做成三個茶杯疊在一起的造型，選用薄荷綠、粉紅等粉嫩配色，加上愛麗絲立體人偶，以及妙妙貓、懷錶、撲克牌餅乾等故事元素，整體設計超夢幻，粉絲們看了好想收藏。

▲米奇小手零食夾。（圖／翻攝自tokyodisneyresort.jp）

▲米奇小手零食夾。（圖／翻攝自tokyodisneyresort.jp）

韓國大創也與迪士尼合作，推出了「奇奇蒂蒂秋季系列」，有超多讓人瞬間融化的商品，其中一款是方形的「奇奇蒂蒂AirPods收納包」，上面有可愛的小耳朵，表情還變成Q版豆豆眼。另外還有做成玩偶造型的「奇奇蒂蒂化妝包」、毛毛室內拖鞋、椅腳套…等家居用品，全部都充滿秋日氣息。

▲米奇小手零食夾。（圖／翻攝自tokyodisneyresort.jp）

►超迷你「迪士尼小夜燈」在掌心發光！排排站萌翻　全六款逼人收齊

►「史努比懶骨頭」超可愛陪你耍廢一整天！春植發福了更好抱

關鍵字：

迪士尼, 米奇, 爆米花, 夾子, 零食, 玩具

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

ET Fashion

推薦閱讀

最容易日久生情星座Top 3！雙魚才第3、第1名「追他要從朋友做起」

最容易日久生情星座Top 3！雙魚才第3、第1名「追他要從朋友做起」

上輩子有燒好香！「3星座女」特別被上天眷顧，天生富貴又多金

上輩子有燒好香！「3星座女」特別被上天眷顧，天生富貴又多金

G-SHOCK「農家橡樹」男女錶進化　金屬八角圈質感升級

G-SHOCK「農家橡樹」男女錶進化　金屬八角圈質感升級

超美唇彩連發！植村秀絲緞光、Dior精華唇膏　仙女橘棕色#963必搶 營養師曝挑選麵包「不發胖3原則」，熱量排行榜一次看！ 朋友留不住？小心「友情殺手」5件事　隨意批評家人、伴侶超NG 遇到別錯過！最適合當老公的3大星座男　Top 2根本寵妻魔人 後疫情貴婦發威直刷千萬　微風信義之夜業績衝4.7億 梨形禮盒太可愛！Jo Malone英國梨與小蒼蘭推出10周年限量版 抓住夏天的尾巴！一人也能玩SUP立槳、3天2夜露營車自駕遊正夯

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面