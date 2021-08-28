米奇餵你吃爆米花！迪士尼超Q零食夾　狂嗑也不怕弄髒手

編輯／Emily 圖／翻攝自tokyodisneyresort.jp、IG@daisolife

想要吃零食又不想弄髒手，就用超可愛的「米奇小手」代勞吧！日本東京迪士尼樂園九月將登場的紀念商品中，有一款做成米奇手掌造型的小零食夾，讓你不沾到手就能吃爆米花，在不能常常洗手的情況下，用起來方便又安心，搭配同系列「米奇造型爆米花桶」一起用，整個可愛度破表。

日本東京迪士尼樂園將在園區內推出三款與爆米花相關的新商品，其中一款就是「米奇小手零食夾」，雖然乍看好像無用的小玩具，但如果你想吃零食，卻怕手不乾淨或討厭沾到殘渣，有了它就能輕鬆的吃了，夾子兩端做成米奇白手套造型，拿來夾爆米花，就像米奇親手餵你吃一樣，實在是太療癒了。

同時還有「米奇造型爆米花桶」一起搭配，它的瓶身是半透明紅色，蓋子是黑色，做成有立體耳朵的米奇頭形，更附上一個爆米花小吊飾，把吃不完的爆米花裝進桶子中，攜帶起來很方便。如果爆米花買太多，也可以用「米奇氣球提袋」裝，上面的圖案繽紛可愛，帶回家可以當購物袋。

除了米奇系列，還有以《愛麗絲夢遊仙境》為主題的爆米花桶，做成三個茶杯疊在一起的造型，選用薄荷綠、粉紅等粉嫩配色，加上愛麗絲立體人偶，以及妙妙貓、懷錶、撲克牌餅乾等故事元素，整體設計超夢幻，粉絲們看了好想收藏。

韓國大創也與迪士尼合作，推出了「奇奇蒂蒂秋季系列」，有超多讓人瞬間融化的商品，其中一款是方形的「奇奇蒂蒂AirPods收納包」，上面有可愛的小耳朵，表情還變成Q版豆豆眼。另外還有做成玩偶造型的「奇奇蒂蒂化妝包」、毛毛室內拖鞋、椅腳套…等家居用品，全部都充滿秋日氣息。

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