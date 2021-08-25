迪麗熱巴難得白帥帥　沛納海新錶添氣勢

▲迪麗熱巴成為沛納海首位女性代言人。(圖／翻攝沛納海微博）

記者陳雅韻／台北報導

大陸女星迪麗熱巴是時尚圈寵兒，除了身穿各式華服出席時尚活動，代言也是一個接一個，最新任務是接下名錶沛納海（Panerai）全球代言人任務，成為品牌創立以來第一位女性代言人，在首支宣傳片中她換上白色俐落套裝搭配全新Piccolo Due Luna Rossa腕錶，流露幹練俐落的一面。

▲迪麗熱巴同時是MIKIMOTO代言人，出席重要場合常搭配珍珠。(圖／MIKIMOTO提供）

迪麗熱巴公開亮相多以展現S曲線的女人味穿搭為主，同時搭配她所代言的珠寶品牌MIKIMOTO珍珠。此次她為沛納海展現罕見的帥氣風格，一頭直髮搭配白色褲裝，無須其他飾品，戴上沛納海白色面盤、紅條紋飾錶帶的Piccolo Due Luna Rossa新錶已極具氣勢。

▲辛芷蕾是萬寶龍2021全球品牌大使。(圖／萬寶龍提供）

萬寶龍（Montblanc）今年則邀《如懿傳》中飾演「嘉貴妃」爆紅的大陸女星辛芷蕾擔任品牌大使，她認真把握每次為品牌搏曝光的機會，曾戴百萬元的寶曦系列自製機芯萬年曆腕錶出席晚宴，被網友大讚「高級美」，而在品牌最新形象照中，她則化身酷女郎，戴上即將於9月上市的1858 Geosphere新款腕錶耍酷。

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