網友熱推「生理期4大神隊友」！夏季防悶熱必備第一款

▲網友熱推的4款生理期必備衛生用品。

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝品牌官網、IG

大多數女生每個月都要迎接「大姨媽」的來臨，挑選一款適合自己生活模式且使用起來舒適又方便的生理用品，絕對是最重要的事。目前市面上有各種類型的生理用品，到底該怎麼挑才好？以下整理了眾多網友熱推生理期必備的4款不同功能生理用品，像是超適合夏季的涼爽降溫衛生棉，或是環保又方便的月亮褲等，快來看看你適合哪一種。

涼感衛生棉



在台灣，有高達九成以上的女生都是使用衛生棉，而根據調查，在百百款的衛生棉裡，「涼感衛生棉」是榮獲最受女生歡迎的衛生棉類別，涼感衛生棉使用感很涼爽，甚至會讓皮膚有降溫的感覺，特別適合一些害怕「妹妹」悶熱的女性，或春夏天氣炎熱時。

像是以涼感衛生棉聞名的愛康衛生棉，就是眾多網友激推的代表，「愛康涼感衛生棉」全系列產品都含有涼感特性，添加澳洲級國家認證的天然薄荷、茶樹精油，親膚又沁涼不刺激，可幫助解決女孩私密處的悶熱感。不過有些人對於薄荷涼感較無法適應，還是要依照個人狀況選擇適合的衛生棉。

棉條



雖然大部分台灣女生都是使用衛生棉，但還是有一派崇尚「無感」的女生非常喜歡使用棉條，因其是直接放置入陰道，私密處就不會有悶熱、厚重的感覺。

使用新手可先從導管式開始嘗試使用，只要位置正確，就能體驗到無感舒適的生理期；使用上手後，也可以換成指入式，隨身攜帶也相當方便。但要注意的是，使用棉條建議 8 個小時內做更換，避免細菌滋生，使用起來也能更加安心。

月亮杯



如果你崇尚環保，也能接受置入型、可重複使用的生理用品，那麼月亮杯會是你的好選擇！月亮杯可依據個人子宮頸長度、經血量做挑選，不過因為月亮杯是要放入陰道的生理用品，使用上要更注重消毒和清潔，建議12小時要定時更換，以免造成私密處發炎。

過去月亮杯都只有在歐美國家較為盛行，因此「凱娜月釀悲」創辦人Vanessa在募資平台推動台灣第一個月亮杯，展開台灣女孩對月亮杯的認識，也在生理期增加不一樣的生理用品選擇。

月亮褲



如果害怕月亮杯直接置入私密處會有異物感的話，可以先試試看同樣是可重複使用的月亮褲，，減少一次性拋棄式的衛生棉、棉條使用。

主打一條抵三片日用衛生棉的「望月女子谷慕慕」是台灣第一個推出吸收經血褲的品牌，在薄薄的內褲底層中，重疊數層輕薄柔軟的機能材料，穿起來像一般內褲，又能達到嬰兒紙尿布「吸水、散濕氣」的功能，即使長時間穿著，也能保持乾爽。在量少時可直接單穿使用，而經血量較多時，可搭配衛生棉或棉條一起使用。

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