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4種「不發胖宵夜」超商都買得到　輕鬆吃還能助眠

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▲吃飯,宵夜,零食,堅果,垃圾食物,漢堡,減肥。（圖／unsplash）

▲宵夜也可以吃得比較沒負擔。（圖／unsplash，以下同）

編輯／借借

宵夜讓人又愛又恨，尤其在控制體重的當下，每每在晚上都會面臨一次「身心煎熬」，還有許多人對於夜晚來襲的飢餓感，只要不解決就睡不好，但解決了飢餓卻換來罪惡，其實只要控制好每天總熱量，偶而吃個宵夜也是可允許的，避開地雷食物，睡前止飢止的好，也能睡得更好，4種宵夜不妨備著。

牛奶燕麥
睡前喝一杯牛奶可助眠是很多人都知道的事，牛奶內含有色氨酸，能促進褪黑激素的分泌，有安定心神的效果，加上燕麥可以增加飽足感，不過燕麥雖然是健康食品，但仍是碳水化合物，加上熱量不低，睡前適量添加即可，不要以「吃到飽」的心態解嘴饞。

▲燕麥奶。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

各類堅果
堅果有降低飢餓感的功能，且含有不飽和脂肪酸跟各類維生素，是比較適合當宵夜的選項，不過堅果含有很多的油份，需要控制份量，適量攝取吃進去的纖維素跟營養，對身體是很有益的，建議份量不要超過一湯匙，且須選擇無調味的產品。

▲吃飯,宵夜,零食,堅果,垃圾食物,漢堡,減肥。（圖／unsplash）

香蕉
香蕉富含鉀，可以穩定心神，讓情緒更加放鬆，除了低熱量之外，也能帶來一定的飽足感，但腸胃敏感或容易脹氣的人要避免在睡前食用。

▲香蕉。（圖／unsplash）

無糖希臘優格
教一般優格更加濃稠的希臘優格，不但乳糖含量低，且也更易有飽足感，其實優格更適合在晚上吃，攝取的益生菌能在睡眠時，慢慢地發揮清道夫的角色，提升身體代謝，建議在睡前3小時左右攝取，而市售希臘優格很多都有加增稠劑，以達到濃郁的效果，跟真正作法-再次過濾優格排除水分、乳清的狀況不同，在購買前須看清楚成分欄。

優格。（圖／截自Pixabay）

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關鍵字：

減肥, 減重, 塑身, 修身, 運動, 抗老, 宵夜, 不發胖, 助眠

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