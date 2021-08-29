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日本媽媽用白飯、海苔搓出「史努比飯糰」　串在一起萌到捨不得吃

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編輯／Emily　圖／翻攝自IG@natsu.yu_an805

想要挑戰卡通人物造型便當，卻不知道如何下手，IG上有一位厲害的日本媽媽（IG@natsu.yu_an805），就用最基本的白飯、海苔，搓出超級可愛的「史努比飯糰」，簡單作法就能還原史努比的呆萌五官，還有龍貓、哆啦A夢、小小兵等多種卡通人物造型，每一款都Q到捨不得吃。

▲卡通人物飯糰。（圖／翻攝自IG@natsu.yu_an805）

這位日本媽媽根本是史努比控，IG上最常出現的就是史努比造型餐點，其中最好上手的就是飯糰。把白飯搓成圓圓的，再用海苔剪出史努比五官、耳朵，貼上去就大功告成了。

「史努比飯糰」呆萌模樣惹人憐愛，看了都不忍心吃，除了圓形，還有三角飯糰和捏成角色頭型的版本，史努比和好朋友查理布朗、糊塗塌客串在一起，可愛度更加倍。

除了史努比，也有其他卡通人物，像是「哆啦A夢飯糰」也很Q，一樣以白飯、海苔做出頭型，再用起司片、火腿等食材妝點出五官和鈴鐺等特徵，配上生動表情，還原度超高，還有一款做成經典道具「記憶吐司」造型，精緻的細節讓人讚嘆。

另外還有龍貓、小小兵、麵包超人、迪士尼《冰雪奇緣》雪寶、《玩具總動員》叉奇、三眼怪等各種角色，日本媽媽會運用不同食材，將飯糰染成角色的顏色，做起來的成品相似度更高。

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關鍵字：

日本, 卡通, 飯糰, 料理, 史努比, 哆啦A夢, 迪士尼

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