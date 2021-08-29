下半身肉肉就穿「寬褲」！ 5大品牌最顯瘦　視覺立刻長高10公分

文／美人圈

對於下半身肉肉的女孩們來說，「寬褲」絕對是最顯瘦修身的必備單品。穿對合適的寬褲，視覺上瞬間瘦5公斤也不是問題！OOTD絕對少不了寬褲的小編，幾乎各家網拍品牌都買過一輪，今天要來替大家精選最顯瘦的5大寬褲品牌，跟著買絕不踩雷！

「顯瘦寬褲」推薦品牌1：mouggan

寬褲入門者，挑選mouggan家的寬褲準沒錯！他們家的單品都非常有質感，拍攝的穿搭照真的張張都美到不行。材質有打摺、落地、寬鬆、格紋、針織，各種從柔軟到硬挺的材質都有，雖然單價稍高，但絕對是顯瘦穿搭的品質保證，買過一次就愛不釋手！

▲mouggan的寬褲。（圖／mouggan）

堅持在穿著上尋找獨特的細節的mouggan，是許多藝人明星們也會支持購買的愛店！穿著後會明顯感到下半身的視覺比例拉長許多，女孩們趕緊把它加入口袋名單吧~

新品價位約$1280-$1880

「顯瘦寬褲」推薦品牌2：PAZZO

如果覺得上一間的單價太高的話，這間就是小資女必備首選啦～PAZZO的寬褲非常有名，種類多到數不清，小編買過幾次都覺得版型很不錯，除了顯瘦外、也感覺腿變長了，拿去洗也不會變形，尺寸也是非常齊全，小隻女到肉肉女都能買！

▲PAZZO的寬褲。（圖／PAZZO）

除了寬褲外，小編也很推薦他們的西裝直筒褲，完全不用擔心大腿緊繃問題，還非常修身顯腰，價格也非常親民卻能買到質感好的褲子，真的大推！想要走比較率性風格，建議可以買& IN THING個性系列，或是楊丞琳代言的MORE REAL系列哦！

新品價位約$590-$990

「顯瘦寬褲」推薦品牌3：QUEENSHOP

QUEENSHOP寬褲走的都是日韓系風格，適合小清新或俏皮女孩穿，款式和顏色非常齊全，甚至還有渲染色系的寬褲，想嘗試多種風格的女孩，去QUEENSHOP買準沒錯，還有實體店面可以提供試穿，不用擔心踩雷啦！

▲QUEENSHOP的寬褲。（圖／QUEENSHOP）

小編穿過他們家的寬褲，覺得有個小缺點是穿過幾次比較容易起毛球，且有可能洗完會變皺，但也因為價格平易近人，還時常推出特價活動和特殊款式，所以這間仍然成為許多女孩們的愛店，是從年輕人到婦女都很可以駕馭的品牌！

新品價位約$490-$690

「顯瘦寬褲」推薦品牌4：MEIER.Q

與PAZZO同公司的子品牌MEIER.Q當然也少不了顯瘦寬褲！主打簡約時尚的MEIER.Q，簡單的剪裁設計，沒有過多花樣，顏色款式都相對樸素、版型也較柔軟，很適合學生與上班族~

▲MEIER.Q的寬褲。（圖／MEIER.Q）

小編覺得如果PAZZO是適合甜美、帥氣、較有個性的姊妹穿的話，那MEIER.Q就是適合鄰家感女孩！無論是上學、上班或旅遊都很適合穿，輕便卻又不失莊重，完全適合想遮大腿肉的女孩們！

新品價位約$590-$790

「顯瘦寬褲」推薦品牌5：UNIQLO

UNIQLO做為壓軸登場啦！網路上爬文看到滿滿的網友說想找顯瘦寬褲就是要到UNIQLO買！它們家的品質自然不用多說，無論是價格還是版型都無可挑剔，還有網友說穿起來視覺立刻長高10公分，簡直就是肉感女孩的命定褲！

▲UNIQLO的寬褲。（圖／UNIQLO）

小編建議到UNIQLO逛逛時可以買過季特價款，很多寬褲尺寸都還很齊全卻只要$390就可以輕鬆入手，再加上他們家出大多都是走基本款，所以不介意一定要買到當季商品的人，絕對是買到賺到啦！

新品價位約$790-$1290

【延伸閱讀】

寬褲穿搭顯瘦必知！5大地雷不可踩，避免下半身變得更肉



針織搭寬褲顯胖？必學4招小撇步，顯瘦又有型



別人穿寬褲很寬，我穿卻很貼？瘦大腿內外側運動7式懶人包，一星期就有感



※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。