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1.8億粉絲美國超模曬美照！「草綠連身裙」難駕馭　網：以為懷孕

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▲Kendall Jenner 。（圖／翻攝自IG）

▲美國超模坎達兒珍娜 。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安 ／台北報導

美國名媛卡戴珊家族中的超模坎達兒珍娜（Kendall Jenner）在IG擁有超過1.8億粉絲追蹤，一舉一動都受到外界矚目，近期她前往義大利度假，穿著BOTTEGA VENETA （BV）草綠色針織裙性感擺拍，以深U剪裁放送美胸，但造型實在難駕馭，連超模也吃不消，引發網友兩極評價：「很像懷孕了」。

25歲坎達兒珍娜是演藝圈矚目焦點，近期與球星男友Devin Booker一同前往義大利度假，坎達兒珍娜也在IG PO出多張美照，她穿著BOTTEGA VENETA 2021春夏系列針織裙裝，類似毛巾布質感的貼膚效果遊走身體曲線，並在胸前挖出了深深的U字，將美胸與鎖骨線條一次放送，時而側躺擺出撩人姿態，時而特寫上半身，火辣指數破表。

▲Kendall Jenner 。（圖／翻攝自IG）

▲Kendall Jenner 。（圖／翻攝自IG）

▲Kendall Jenner 穿著BOTTEGA VENETA 2021春夏系列針織裙裝 。（圖／翻攝自IG）

坎達兒珍娜的超模等級身材不需要多說，但或許是搶眼造型實在難駕馭，順著連衣裙線條向下，讓坎達兒臀部處位置看來有些臃腫，不免引起網友兩極看法：「看起來像是懷孕了」、「這件只有坎達兒能駕馭」。

除了針織套裝，最近在度假的坎達兒珍娜也時常放送惹火比基尼美照，身穿澳洲設計師品牌 SIR. the Label印花比基尼，品牌擅長使用女人味元素打造極簡線條，將坎達兒珍娜的無贅肉身材展露無遺，也間接讓懷孕傳言破滅。

▲Kendall Jenner 。（圖／翻攝自IG）

▲Kendall Jenner身穿澳洲設計師品牌 SIR. the Label印花比基尼 。（圖／翻攝自IG）
 

關鍵字：

坎達兒珍娜, Kendall Jenner, BOTTEGA VENETA

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