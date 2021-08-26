風・Luxury／寶格麗這只錶紅了20年　奪「鐘錶奧斯卡」親民價誘人

▲模特兒佩戴BVLGARI Aluminium GMT腕錶，108,600元。(圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

新冠肺炎疫情讓人們暫緩遠遊的腳步，但寶格麗（BVLGARI）仍照時程推出Aluminium GMT腕錶，讓錶迷充滿期待再次啟程。此紅藍配色、充滿活力的錶款出自紅了20多年的BVLGARI Aluminium系列，依然由招牌的鋁合金打造錶殼搭配橡膠錶圈與錶帶，家鄉時間則以紅色箭頭搭配錶盤外圈的24小時刻度指示，並由紅藍雙色能用來辨別日與夜。

▲紅藍雙色的BVLGARI Aluminium GMT腕錶，108,600元。

BVLGARI Aluminium系列腕錶從1998年問世以來全球熱賣，全因設計跨越性別、年齡、潮流且價格相對親民而深受喜愛，當年品牌突破大眾對奢華的想像，大膽結合鋁材質錶殼和橡膠材質錶圈與錶帶，打造黑白對比錶款，是當時少見的中性款，而宣傳手法也很前衛，曾登上義大利航空 747 大型噴射客機的機身。

▲寶格麗1998年第一代Aluminium腕錶廣告。



▲全球熱賣的BVLGARI Aluminium腕錶曾登上義大利航空 747 大型噴射客機的機身宣傳。

寶格麗去年重整BVLGARI Aluminium系列，在錶耳設計進行改良，進而提升佩戴舒適度，而標誌性的鋁合金材質具更好的抗磨性，橡膠材質也進化提升，而內在機芯全面改為自動上鍊機芯，共有三針自動錶與計時碼錶款式，一推出旋即獲得2020年「鐘錶奧斯卡」日內瓦鐘錶大賞（簡稱GPHG）肯定，計時腕錶榮獲經典腕錶獎項。

▲BVLGARI ALUMINIUM系列鋁合金計時腕錶（右）去年獲得GPHG經典腕錶獎131,600元，自動上鍊錶91,400元。

材質專家HUBLOT今夏也運用輕盈的鋁材質，打造限量200只的綠松石色Big Bang Unico Summer盛夏限定腕錶，採用陽極氧化技術為腕錶的增添亮澤感，予人沁涼的感受，可透視機芯的面盤上時針與分針也以白色夜光與綠松石色呈現，搭配同色調的橡膠錶帶，或透過快拆裝置轉換成隨錶附的運動型錶扣高科技魔鬼氈錶帶，洋溢度假風情。

▲HUBLOT Big Bang Unico Summer盛夏限定腕錶，651,000元。(圖／HUBLOT提供）

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