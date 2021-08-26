遇到別錯過！最適合當老公的3大星座男　Top 2根本寵妻魔人

編輯／Molly 圖／翻攝unsplash、pexels

有句俗語說「男怕入錯行，女怕嫁錯郎」，雖然現在全職家庭主婦的女性較以前減少許多，但結婚對象依舊非常重要，找到對的另一半，互相扶持、一起打拼，婚姻生活幸福美滿，甚至還能被呵護、寵成小公主。像是以下3個星座男就堪稱是公認的「好老公」代表，不僅疼愛太太，還願意分擔家務，遇到千萬別錯過！

金牛座



個性溫和又踏實的金牛座，基本上幾乎不會被列入到壞男人行列，不僅不壞，還是很顧家、愛家的新好男人。因為金牛男對於生活和感情都喜歡維持安逸穩定的狀態，他們很聽老婆的話，可說是「老婆奴」，在他們心中老婆就是唯一，寵老婆是應該的，只要老婆開心，兩人生活安穩又幸福就可以了，他們少點意見完全沒問題。

Top 2：天蠍座



常給人高冷、難以親近印象的天蠍座，其實是非常重感情的星座，一旦愛上一個人就會很專情且長情，絕不會輕言放棄，而且對於另一半非常體貼，也很願意奉獻，結了婚後也不會大走樣，不僅會認真守護心愛的太太和家庭，也很懂得經營婚姻生活，依舊很會耍浪漫，時不時安排驚喜寵老婆，讓另一半婚後還能感覺像一直戀愛中，雖然有時候容易吃醋，但老婆始終是他們捧在手心上的小公主。

Top 1：巨蟹座



巨蟹座是12星座最具有家庭觀念的星座，不分男女都很重視家庭溫暖與安定，溫柔細心的巨蟹男在婚前就會把另一半照顧得很好，一旦邁入婚姻更會開啟好老公、好爸爸模式，很有責任感的他們不僅願意與太太一起負擔家務，下廚打掃都沒問題，就連婆媳關係他們也會處理好，不讓太太一個人面對操心，還會努力強大自己的能力，讓太太、小孩可以放心依靠他們。

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