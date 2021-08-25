伊能靜：女生要遠離內耗的愛情，愛自己絕不是敷面膜、做SPA而已

▲伊能靜建議女生找到熱愛的事物，用心深耕。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜、微博/伊能靜，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

伊能靜不只保養得當，活得更是漂亮，她常在《小紅書》上發表自己對於感情、女性成長的見解，總引來不少網友轉發分享，日前有女生提問「要如何讓自己更好」？她的回答被大家狂讚：「溫柔又富有力量」，她本人更謙虛回應：「我也在努力學習中，寫出來勉勵自己。」

「身為女人，生活老是繞著家庭轉，大家老是說要愛自己，但是究竟要怎麼做才能讓自己更好？」她鼓勵網友，你已經很好了，只是有點迷茫。你記得，你要美、要身體健康，要保持高能量的頻率。

給自己儀式感，買一個漂亮的杯子每天用，趁刷牙的時候聽幾分鐘成長課，帶寶寶一起去美術館看展覽，一起去圖書館讀書，哪怕只是雜誌。

嘗試找到自己熱愛事物，用心深耕。在社交媒體上以自己喜愛的方式，活躍的發聲，打開屬於你與世界對話的方式，並因此產生財富，把自己養的如花似玉。

你這一生最珍貴的是自己，有了美好的自己，才能創造美好的一切，任何內耗你的事情，你都要節制且迴避。她重申，愛自己絕不是敷敷面膜、做做SPA而已，真正的愛自己是有尊嚴、有品質的人生，這個尊嚴只有你能給你自己。

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