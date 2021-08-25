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鬼月穿搭有禁忌！破褲會被當同類，「露肩」款式小心引色鬼上身

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文／美人圈

不知不覺農曆七月已經過了一半，大家知道「鬼門開」有哪些穿搭禁忌嗎？根據民俗專家、命理老師的說法表示，鬼月最好避免穿全黑、全白等同色系，女性穿這類服裝更有可能招惹「色鬼」上身！小編幫大家整理了下列鬼月禁忌穿搭，能避免就盡量避免吧！

2021鬼月禁忌穿搭1：同色系的衣服（全黑、全白、全綠、全紅都不行）

黑白色系雖然簡約率性又百搭，但全黑在農曆七月特別容易招來好兄弟；全白可能會讓好兄弟以為發生喪事，藉此找來同類；全紅的衣服則會讓好兄弟想到血，感念自己過世的情境；全綠會讓好兄弟以為你的運勢低落，一個不小心祂們可是很有可能會做出傷害生人的事，所以千萬要避免吶~

2021鬼月禁忌穿搭2：黑白條紋系列

因為黑白條紋跟囚犯的囚衣非常相像，民間流傳在鬼月期間穿的話，很容易被掌管陰間的牛頭馬面不小心當成替死鬼。

2021鬼月禁忌穿搭3：類婚紗、婚紗款式

就跟鬼月不能辦婚禮的道理一樣，因為許多好兄弟們都是單身，穿上婚紗容易令他們心生妒忌，到時候被當成祂們的對象可就不好了！所以農曆七月時，婚紗款甚至是白色的蕾絲單品都得盡量避免~

2021鬼月禁忌穿搭4：棉麻材質的衣服

夏天大家一定會想穿棉麻材質的衣服，因為非常透氣涼爽，而棉麻材質現在也流行設計成各種西外、褲裝等等。禁止的原因是由於以往在辦喪事的時候，都要披麻戴孝，所以在如此敏感的鬼月，為了不要觸霉頭，還是盡量避免穿棉麻服飾比較好啦！


2021鬼月禁忌穿搭5：過於暴露、露肩的衣服

就跟人類一樣，鬼月難免也會有一些「色鬼」徘徊，祂們喜歡衣服穿得很暴露的女生，尤其是「露肩」款式。民間流傳人在肩上及頭頂共有3道火，這些色鬼們會想盡方法引導身旁的人拍妳的肩或頭，萬一火被拍滅了，色鬼們就容易上身。

網路上也流傳除了夜晚要避免穿暴露的衣服外，如果白天穿記得要避免去陰氣重的地方，像是墳場、醫院、靈骨塔、屠宰場、廢棄房子等，除了怕色鬼之外也要防卡到陰的可能性哦！


2021鬼月禁忌穿搭6：刷破／破洞設計款

近幾年來都非常流行破洞設計，無論是破褲、刷破上衣等，都給人時尚的感覺，但農曆七月絕對要避免！否則容易讓好兄弟以為你是「窮鬼」，進而把你當成同類~

▲鬼月禁忌服裝。（圖／美人圈）

雖然以上都是民俗說法，但寧可信其有、不可信其無，農曆七月不妨就聽老一輩的話，能避免的就盡量避免吧！

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

鬼月, 禁忌, 穿搭, 服裝

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