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疫情調查「每週下廚次數成長6成」　Vitantonio電烤盤現省1300元

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▲HOLA疫情居家調查。（圖／業者提供）

▲HOLA周年慶，推出旗下代理品牌Vitantonio多功能電烤盤組，原價4,980元，特價3,680元的優惠。（圖／業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

經過近3個月來的積極防疫，台灣終於在今（8／25）迎來本土＋0，經過2個多月的防疫三級，也大大改變民眾的生活體驗，居家賣場HOLA近期公佈《疫情居家生活調查報告》，其中顯示民眾在疫情期間，廚房使用次數明顯增加，每週平均下廚次數達到7.81 次，最高成長達66%。可窺見後疫情時代的居家消費趨勢。

疫情讓許多民眾大量時間留處在家中，是否對日後生活習慣造成變化？HOLA近期委託尼爾森IQ市場調查研究公司進行《疫情居家生活調查》，顯示客廳與臥室成為居家空間重心，而客廳在疫情爆發後用途多元化，除了作為家庭休閒娛樂場所，更是多數人居家運動、與親友視訊及上班辦公的空間。

▲HOLA疫情居家調查。（圖／業者提供）

▲客廳成為多元化的複合功能空間。

此外，因餐飲禁止內用因素，許多民眾把外食習慣移往自家廚房，在廚房待的時間跟下廚次數也增加，受訪者每週平均下廚次數從疫情前每週4.91次，提升至7.81次，尤其1至3人同住的小家庭增加幅度最明顯，成長率達66%。可見大部分民眾會為了其他家人而做飯。

HOLA行銷總監何文君表示，防疫新生活讓工作、學習、生活、運動或休閒場域大量轉移至居家空間，讓「家」充滿多元樣貌與新需求，HOLA周年慶也朝此規劃三大主題，包括「客廳的複合空間」、「臥室的極致療癒」及「餐桌的便利與變化」更貼近民眾需求。

▲HOLA疫情居家調查。（圖／業者提供）

▲HOLA可拆式陶瓷不沾導磁鍋具系列。

HOLA特力和樂周年慶將從8／26至9／29登場，期間全館當日單筆購物滿3,000元，送300元抵用券；首五日8／26至8／30消費滿5,000元，加送100點特力愛家卡紅利點數；8／26至9／29單筆消費滿8,000元，加贈HOLA限量鑄釜鍋3L。另也推出Vitantonio多功能電烤盤組，原價4,980元，特價3,680元的優惠，另再加贈市價1,680元的無線隨行果汁杯。

▲HOLA疫情居家調查。（圖／業者提供）

▲HOLA限量鑄釜鍋3L。

日前瑞典居家品牌IKEA也發佈《全球居家趨勢大調查》，發現比起2020年，人們開始感受家的重要，認為家是避風港以外，更開始動起來、著手打造符合自己心中的理想居家空間，平均每5人當中就有2人在疫情期間動手進行居家改造。另外，IKEA也針對調查總結出人們心目中理想居家的三大關鍵字，包括共享、彈性與療癒。並首度於官網推出「低價目錄」，從破萬件商品中整理出最超值的低價清單，讓消費者能按圖索驥。

關鍵字：

HOLA, 週年慶, 疫情, 下廚, 居家調查, IKEA, 低價目錄

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