「秋季眼影盤」燒到不行！13款最夯新色集結　PAUL＆JOE包裝美翻

文／美人圈

來到了8月，許多日系彩妝品牌都紛紛推出了秋季新品，其中眼影盤更是燒到不行啊！每一款的配色都很獨特，包裝也非常用心，小編整理了13款即將推出的日系秋季眼影新品，來看看哪個眼影盤最戳中你心吧~

日系秋妝眼影新品1：JILL STUART

日本夢幻珠寶系彩妝品牌JILL STUART的新眼影太可愛啦！壓紋超級精緻之外，配色也很有秋季感，可以畫出很溫柔清澈又很有神的眼妝，推出的四個色號都很有特色，JILL STUART其他秋季新品看起來也超燒，用JILL STUART打造秋冬戀愛感妝容吧！

▲JILL STUART的新眼影。（圖／JILL STUART）

日系秋妝眼影新品2：PAUL & JOE

首先最先注意到的是PAUL & JOE這次的包裝，以可愛動物插畫作為整體包裝設計，非常可愛少女呀！眼影的配色也是走一個秋季花園的感覺，亮色系中又帶一點混濁的色調，充滿濃濃秋意~

▲PAUL & JOE眼影。（圖／PAUL & JOE）

日系秋妝眼影新品3：ADDICTION

OMG！ADDICTION這次的眼影新品包裝也太美了吧！波光粼粼的海水印在半透明的外盒，讓人超級心動，這次的眼影發想也是以大海為主軸，表現黎明時分，被晨光染紅的大海，整體配色也非常好駕馭，迫不及待想要入手啦！

▲ADDICTION眼影。（圖／ADDICTION）

日系秋妝眼影新品4：Celvoke 單色眼影、四色眼影

Celvoke秋季新品推出了兩種不一樣的眼影類型，首先單色眼影有全新的質地，介於膏狀與粉狀之間的濕潤質地，顏色也都非常的有暖秋夕陽感，日雜妝感必備的單色眼影，超好看的色調目前已經在官網銷售一空啦！另外一款是四色眼影，三格粉狀質地搭配一格膏狀，包裝方格簡約乾淨，Celvoke的眼影很值得擁有呢！

▲Celvoke 單色眼影、四色眼影。（圖／Celvoke）

日系秋妝眼影新品5：Kate

能夠全臉使用的眼影新品登場~Kate推出一款能夠打造立體小顏的頰彩眼影盤，上面大格的顏色可以當作修容或是腮紅，修容色甚至也可以畫眼影，下面還有兩格不同的眼影色，有的當作打亮色也很適合，一盤多功能的彩盤又是開架價格CP值很高。

▲Kate頰彩眼影盤。（圖／Kate）

日系秋妝眼影新品6：RMK 眼影盤、眼影蜜

RMK這次新品要來燒爆大家了！眼影盤以秋天暖陽為主軸的眼影配色，像是夕陽灑落在眼睛上一樣，溫柔又暖調的色系非常適合亞洲女生，另外一同上市的眼影蜜有著細緻的光澤，帶灰調的顏色正是最適合秋天的色彩，8/6在台灣也同步上市喔！

▲RMK 眼影盤、眼影蜜。（圖／RMK）

日系秋妝眼影新品7：SUQQU

今年最「秋」的眼影盤非SUQQU莫屬，以秋樹作為靈感，調配出暖棕調的眼影盤，106冴樹，榛果色系讓人想到從樹上落下的松果，107露桐較偏冷色調一下，呈現秋冬冷冽的感覺，兩盤顏色都非常好看並且是今年最流行的顏色，眼影控們這盤不買不行。

▲SUQQU暖棕調眼影盤。（圖／SUQQU）

日系秋妝眼影新品8：THREE

THREE的最新眼影產品是表現出星球神秘光彩和陰影的兩種眼影，左上方的是奶油質地的眼影霜，散發神秘的細緻光澤，搭配著像是宇宙碎屑的暗色眼影以及粉桃杏色的腮紅霜，整體都有著低調卻不失魅力的質感。

▲THREE眼影霜。（圖／THREE）

日系秋妝眼影新品9：EXCEL

在日系開架中EXCEL是做單顆眼影最出色的，這次秋季新品的單顆眼影有三種不同質地，有顏色飽和的微光眼影、柔軟濕潤的半啞光眼影、濕漉漉光澤感的亮色眼影，每一種都超級吸引人啊，而且顏色也可以根據自己的喜好做選擇，與不同眼影盤搭配。

▲EXCEL眼影。（圖／EXCEL）

日系秋妝眼影新品10：LUNASOL

BIJOUTIER-寶石職人是LUNASOL本次秋季彩妝的主要理念，四格眼影綻放耀眼光芒，彷彿在用精湛的工藝，將隱藏在粗糙寶石中的光彩展現出來，最特別的就是眼影盤中的藍色閃片眼影，真的像寶石一樣璀璨動人。

▲LUNASOL眼影。（圖／ＬＵＮＡＳＯＬ）

日系秋妝眼影新品11：shu uemura 植村秀

一到秋季就會讓人想到棕橘琥珀色系，這次植村秀以巴洛克藝術為靈感，在色彩中增添了日本風味的華麗，9色眼影盤中多以珠光色為主，不同的金棕色能夠疊加出奢華質感的眼妝，這款也是限定眼影盤，喜愛金棕暖調眼影的人也許你會喜歡這款。

▲shu uemura 植村秀眼影。（圖／shu uemura 植村秀）

日系秋妝眼影新品12：elegance 眼影盤、單色眼影

elegance是日本頂級彩妝品牌之一，今年秋季elegance的眼影也特別吸睛，超高質感的金屬外殼，還有超浮誇的設計，高貴到不行啊！眼影色調偏向沉穩、內斂、成熟的風格，另外單色眼影卻是充滿異國情調的顏色，活潑可愛感十足。

▲elegance 眼影盤、單色眼影。（圖／elegance）

日系秋妝眼影新品13：ANNA SUI

新品一樣延續以往的黑色經典包裝，眼影的配色可以說是非常的有個性，兩個撞色眼影看似有點不知該如何搭配，但也可以當作是一個挑戰與新嘗試，跳脫以往的風格，走出不一樣的新面貌！

▲ANNA SUI眼影。（圖／ANNA SUI）

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