擺脫崩壞雜亂房間！IKEA、無印良品極簡收納盒推薦　銅板價就能買到

文／LOOKin

居家生活佔據我們日常很大比重時間，如果長期處於雜亂空間之中、連心情也會大受影響！推薦幾款IKEA、無印良品必買收納盒與網購家飾選品，佈置房間實用性滿分，讓日子能夠過的更為舒心輕鬆。

LOOKin總編輯

MIKA





▲SAMLA附蓋收納盒，NT$49

由於我真的是唇膏控，再加上工作關係，會收集到各式各樣的唇彩，唇膏總數相當可觀，所以必須找一個可以大量收納又好拿取的收納辦法，透明塑膠盒是我在IKEA找到的，銅板價就能買到，所以我一次買了10個。唇膏每一盒按照品牌跟色調做分配放置，拿取選擇就很方便。

另外，也想介紹我的面膜收納，我會把盒子通通拆開回收，然後將面膜一片片放在這個收納籃裡，一目瞭然且洗完臉手濕濕直接拿也沒問題，超級方便。

不知道家中大家會準備幾條浴巾，浴巾超占空間，放在外面又怕積灰塵，我會摺好放在這個置物箱中，既不佔空間，置物箱的簡潔設計又可當作家中的小傢俱擺設，一舉數得！超推！

副總編輯

JENNIE







▲NEOM謐靜拾光香氛蠟燭 185g，NT$1600

在家裡最愛收集的居家小物就是蠟燭了吧～尤其是包裝漂亮的那一種！NEOM的蠟燭每年都會推出新包裝，對於鍾愛某一個味道的人來說，每次回購都可以收藏到不同外裝，完全打中香氛控的心～這款謐靜拾光香氛蠟燭，由岩蘭草、黑胡椒、薑、甜橙、佛手柑等清新香調打造而成，是一年四季都很適合的味道！

資深服裝主編

YOYO







▲IKEA SKUBB分隔收納盒，NT$179







▲IKEA STUK分隔收納盒，NT$179

家中抽屜我一定會使用IKEA這系列的分隔收納盒來整理，除了固定好的分隔之外也能任意組合，不僅東西一目瞭然、視覺上也很清爽，維持起來十分容易，放置內衣褲、襪子、甚至美妝品都非常方便，價格不到兩百、低預算就能輕鬆避免視覺噪音。

生活企劃主編

ENID







▲Muji棉麻聚酯收納箱L，附蓋NT$600、無蓋NT$450

我很喜歡無印良品推出棉麻聚酯收納箱，外層的棉麻看起來舒適之外，放在空間裡也好看是首要的原因，收納箱的內裡表面塗裝，不擔心發霉，同時能讓棉麻變得立體。不用時可摺疊收納。這系列推出了長形、方形、有附蓋、無蓋的各種規格，能依個人的需求選擇添購，好用到我已經陸續買了好多款。

網站行銷企劃主任

Pobbi





▲（左）融燭燈蝦皮購買，（右）蠟燭-PF P.F. CANDLE CO.、YankeeCandle、AYDRY & Co.、Skandinavisk、BOY SMELLS

本來就非常喜歡香水或是在房間放擴香，但發現經常會想要換味道，所以去年開始入手融燭燈跟蠟燭，讓自己能夠隨時改變房間的香味！融燭燈基本上就是讓房間有溫暖的光，不能作為閱讀燈喔，我買的是可以調整燈光的強弱轉盤，不是單純的開關切換，若要買融燭燈的話推薦可以找這樣的形式喔！很多地方都有賣，大家可以挑自己喜歡的款式！



蠟燭部分最近是買了網路大家都很推薦PF的蠟燭，剛好是夏天，所以我選了香甜葡萄柚，就算沒有開燈或是點蠟燭，光是放著可以聞到很香甜的果香味道～尋找蠟燭的時候，我也是屬於喜歡現場購買的，像是AYDRY & Co.、Skandinavisk在Hola也都可以找到，若是可以到現場就能直接先聞味道再入手(當然疫情期間請務必注意安全或延後至現場喔！)，最推的絕對是從買到現在都愛爆的AYDRY & Co. 白茶，有著花甜果香，但還有清爽的茶香感，不管何時使用都很適合！

YankeeCandle有很多專櫃也都可以找到，這款迷霧山脈有著療癒的廣藿香、香根草、雪松...等，晚上睡前使用超舒服～蠟燭派女孩也推薦研究一下BOY SMELLS，味道持久，外表顏值都很高，我這款是他們去年的特別限量款，所以應該找不到了，不過同款味道的甜李香草是還可以買到的喔～可以發現花果帶木質的香氣不管是蠟燭或是香水，一律都是我的菜！居家生活的日子真的不容易，能幫自己選上喜歡的香氣讓自己紓緩心情很重要喔～

如果其中也有讓妳心動的品項，不妨也線上入手來將房間改造一翻！

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