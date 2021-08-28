5招「戴口罩定妝法」學起來！油肌女孩先噴霧→後蜜粉　整天不脫妝

文／美人圈

夏季悶熱出油出汗、又需要長時間配戴口罩，完妝後的「定妝步驟」很重要，韓國化妝師詳解定妝，不同膚質膚況要怎麼選擇定妝產品，不同定妝產品效果差異，讓定妝效果最大化，妝容維持整天不脫妝，一起看看化妝師定妝技巧吧！

夏日定妝技巧1：定妝噴霧、蜜粉定妝原理

定妝主要以透過「控油」來避免油脂與妝容結合而氧化或脫妝，所以只有粉狀的蜜粉才可以真正達到吸附油脂、控油的效果，讓出油後的肌膚長時間維持乾爽狀態，定妝噴霧則是透過一些控油成分或成膜劑來保護妝容，隔絕妝容與油脂結合，但是就控油效果來說、還是比蜜粉略遜色，建議一般定妝可以定妝噴霧、蜜粉搭配使用，讓定妝效果最大化。

▲定妝噴霧、蜜粉搭配使用，讓定妝效果最大化。（圖／IG@eglips_official）

夏日定妝技巧2：不同膚質推薦定妝組合

出油量大→先定妝噴霧、後蜜粉

如果是出油量比較大的膚質，必須要靠蜜粉控油才能達到持妝效果，上完粉底後，可以先噴一層定妝噴霧，等噴霧乾燥後再輕輕壓上一層蜜粉、或在局部易出油部位壓上蜜粉，這種粉底→定妝噴霧→蜜粉的「三明治定妝法」可以讓定妝噴霧包覆在底妝與蜜粉之間，幫助讓底妝更持久。

▲出油量大→先定妝噴霧、後蜜粉。（圖／IG@eglips_official）

出油量小→先蜜粉、後定妝噴霧

如果是出油量比較小的膚質的話，可以在底妝後，局部在比較容易出油的部位先壓上一層蜜粉，在全臉噴上一層定妝噴霧、並等噴霧自然慢慢乾燥，不僅有持妝效果之外、也可以幫助粉狀的化妝品與肌膚更加融合，也可以增加底妝光澤感。

▲出油量小→先蜜粉、後定妝噴霧。（圖／IG@eglips_official）

夏日定妝技巧3：蜜粉「點壓」式上妝，定妝效果更強

蜜粉上法也很關鍵，化妝師提到，要讓蜜粉正確控油、一定要用「點壓」式上妝才有用！以刷具或是粉撲沾取蜜粉後，先在手上或衛生紙上掃勻、再以「點壓」的方式上妝，不要輕輕掃過去，蜜粉一點也不貼之外、更容易造成摩擦，如果是出油量大的膚質，更推薦用粉撲按壓，可以讓妝容更加乾爽。

▲要讓蜜粉正確控油、一定要用「點壓」式上妝才有用。（圖／OLIVEYOUNG）

夏日定妝技巧4：定妝噴霧

定妝噴霧注意噴的時候噴頭不要直接對著臉，可以臉保持約15-20公分的距離、稍微往臉上方噴，化妝師建議利用噴霧「噴灑後約15公分的距離就會化成霧狀散開」的特性，散開的噴霧才是真正要上臉的，讓四散的噴霧自然落在臉上，噴霧也更加平均。

▲定妝噴霧可以與臉保持約15-20公分的距離、稍微往上方噴。（圖／OLIVEYOUNG）

夏日定妝技巧5：蜜粉、定妝噴霧還可以混和粉底

除了蜜粉、定妝噴霧單獨使用之外，化妝師也推薦「混和粉底」使用！可以將保濕度較高、或是較潤澤粉底稍微融合一些透明蜜粉，剛開始可能會有點結塊、可以用按壓的方式慢慢融合均勻，可以大大增加底妝控油效果與持妝度。

▲蜜粉、定妝噴霧還可以混和粉底。（圖／IG@thetoollab_official）

另外也可以將粉底混和定妝噴霧，噴個1-2下、跟粉底混合均勻即可，可能會有點油水分離的狀況，在手臂上以手指慢慢畫圓、讓粉底與定妝噴霧慢慢融合即可，也可以增加底妝的服貼度與持妝效果。

▲也可以將粉底混和定妝噴霧，噴個1-2下。（圖／IG@ipknofficial）

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