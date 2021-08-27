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3道「氣炸鍋肉料理」最多人跟著做　每天都能快速上菜

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文／LOOKin

氣炸鍋實在是太方便，尤其在減少外食的這段時間，氣炸鍋料理更是不可或缺！這次小編為大家整理出3種肉類主食的氣炸鍋食譜，包含超人氣的氣炸牛排、雞翅等......全都超級簡單，一天一道加個炒青菜，就能完美上桌～快把這些食譜記下來。

▲（圖／翻攝自Instagram@bajibaji_cooking）

▲氣炸鍋牛排（圖／IG@bajibaji_cooking）

氣炸鍋牛排

材料：牛排 500g、胡椒鹽 適量

氣炸鍋牛排作法：

1.解凍牛排讓牛肉回到常溫狀態，接著撒上胡椒鹽醃製5分鐘。
2.將牛排放置氣炸鍋中，設定190度10分鐘，接著再按80度30分鐘，預熱15分鐘。
3.取出後切片即可上桌。

▲（圖／翻攝自Instagram@marucon_minoh）

▲氣炸鍋雞翅（圖／IG@marucon_minoh）
氣炸鍋雞翅

材料：雞翅 8支、胡椒鹽 適量、多香果粉 適量

氣炸鍋雞翅作法：

1.先將氣炸鍋以180度預熱5分鐘。
2.趁氣炸鍋預熱的時間，將雞翅兩面抹上胡椒鹽。
3.若家裡有多果香粉，可每一支雞翅灑一下。
4.預熱結束後將雞翅大面積雞皮的那面朝下，平鋪在氣炸鍋內，且不要交疊，同樣以180度轉10分鐘就完成囉！

▲（圖／翻攝自Instagram@ marucon_minoh）

▲氣炸鯖魚（圖／IG@marucon_minoh）

氣炸鯖魚

材料：鯖魚一條、鹽 適量

氣炸鍋鯖魚作法：

1.鯖魚退冰後，將鯖魚對切一半，並在表面抹上一點點鹽。
2.氣炸鍋調成180度氣炸10分鐘，再暫停翻面，接著氣炸5分鐘就完成囉。

延伸閱讀：

防疫懶人料理這樣做！超簡單「氣炸鍋食譜」5道料理推薦：雞肉捲、煎餃、香蕉麵包，不怕油煙一機搞定

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※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

LOOKin美人時髦話題網, 氣炸鍋, 食譜, 料理

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