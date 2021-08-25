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星巴克「玉兔小包」整個太療癒　馬克杯表情太可愛

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▲星巴克星冰樂,第二杯半價,中秋新品。（圖／品牌提供）

▲星巴克推中秋新品，月兔姿態真的好可愛。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

大家有發現晚上的氣溫下降不少嗎？秋天的感覺越來越豐滿了，9月終將迎來浪漫的中秋節，除了烤肉之外別忘喝杯咖啡感受一下秋意，星巴克近期推出的「秋節系列」，用浪漫的月光跟療癒的月兔做主題，還推出超級吸睛的「玉兔小包」，毛茸茸的感覺宣告秋冬來臨了，馬克杯上的立體兔兔也讓人會心一笑。

▲星巴克星冰樂,第二杯半價,中秋新品。（圖／品牌提供）▲星巴克星冰樂,第二杯半價,中秋新品。（圖／品牌提供）

▲（左）萌萌兔耳多功能包，售價580元；（右）萌萌玉兔多功能包，售價420元。

今年台灣星巴克秋節商品設計，添加不少浪漫可愛的元素，以浩瀚無垠的夜空為底色，佐以點點星光的優雅點綴，而「溫柔月光」及「可愛玉兔」的主題讓人愛不釋手，有著畫龍點睛的效果，也提醒使用者秋天記得享受最美好的夜晚。

▲星巴克星冰樂,第二杯半價,中秋新品。（圖／品牌提供）▲星巴克星冰樂,第二杯半價,中秋新品。（圖／品牌提供）

▲雲上玉兔馬克杯，售價400元。

其中台灣限定的四款馬克杯，活潑俏皮的玉兔正與雲朵圓月玩起捉迷藏，採用立體的方式呈現可愛玉兔的模樣，根本就讓人想全部狂買一輪，話題杯款外，同時也推出玉兔Bearista隨行杯袋及玉兔可收納單杯提袋，最吸睛的還有萌萌兔耳多功能包與萌萌玉兔多功能包，溫暖的毛料材質，讓使用者心情能萌萌邁入秋冬，帶著隨身都能療癒。

▲星巴克星冰樂,第二杯半價,中秋新品。（圖／品牌提供）

▲兩款代表初秋星空的藍色系提袋及側背包，將是最有氣質的選搭配件，售價350元起。

近期可愛的話題商品還有微縮悠遊卡，包括神還原海尼根0.0零酒精鋁罐，以1：3的比例複製，縮小原罐裝到僅5公分大小；家喻戶曉的國民飲料養樂多，也等比例仿真縮小，推出「養樂多3D造型悠遊卡」，上方鋁箔皺摺都一模一樣，實在有夠可愛，搭配金色鑰匙圈，時時提醒每次喝時心中浮出的小確幸。

▲海尼根悠遊卡。（圖／品牌提供、翻攝悠遊卡公司官網）

▲近期推出多款飲品造型悠遊卡都超可愛，售價350元起。

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關鍵字：

星巴克, 玉兔, 中秋, 悠遊卡, 海尼根, 養樂多

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