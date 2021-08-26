偽出國！-25度「北極冰屋」降臨台北　穿Canada Goose進去不會冷

記者王則絲／台北報導

加拿大頂級羽絨衣品牌Canada Goose去年正式登台，插旗台北信義新天地A9，今夏經櫃位調整、重新裝潢開幕，Canada Goose旗艦店首次引進「Cold Room」試衣間，打造溫度低至-25度的「北極冰屋」讓民眾體驗、拍照打卡，就像飛到了寒帶國家一樣，急凍快感超好玩！穿上Canada Goose經典的派克大衣入內，就能親身體驗到驚人的保暖機能。

▲Canada Goose台灣旗艦店首次引進了「Cold Room」。（圖／品牌提供）



除非在冬季寒流來襲時的高山上，台灣幾乎不會出現零下低溫，更何況是-25度的極度低溫，絕對要飛到寒帶地區才能體會。Canada Goose這次於店內打造-25度「Cold Room」，就是為了讓悶壞的民眾有「偽出國」的機會，3坪大空間裡設有Canada Goose標誌的冰雕和鏡子，是最佳打卡點，穿著喜歡的大衣入內，一邊體驗驚人的保暖程度、一邊拍美照，真的超有Fu！

▲「Cold Room」外觀。（圖／品牌提供）



而為何將溫度設在「-25度」其實暗藏玄機，「-25度」是加拿大北部「北極熊之都」邱吉爾鎮的春季均溫，同時也是北極熊最為活躍、適合交配的氣溫。為加強與台灣連結，「Cold Room」前還飾有台籍加拿大藝術家Ed Pien的巨大剪紙作品，融合極地的雪花形象以及台灣知名地標如龍虎踏、赤崁樓⋯⋯，相當精緻壯觀。

▲在裡面拍美照超有出國的Fu！（圖／品牌提供）



Canada Goose這回還邀請到名模王麗雅演繹秋冬新裝並搶先體驗，她穿著天空藍色的Merritt Parka派克大衣進入「Cold Room」，與冰塊的顏色特別相襯，王麗雅一踏出Cold Room就驚呼：「天啊！真的太厲害，真的一點都不冷（身體），拍照空擋我把凍僵的手放在派克大衣的口袋，感受到細緻的溫暖。」；另外她也示範了適合台灣冬季穿著的Cypress連帽羽絨外套，以及超時髦的SERDANG羽絨短版夾克。

▲王麗雅示範（左）Cypress連帽羽絨外套、（右）SERDANG羽絨夾克。（圖／品牌提供）



畢竟台灣的冬天不會太冷，不習慣穿羽絨衣的朋友還可以選擇療癒系羔羊毛外套，穿起來特別俏皮可愛；防風、防雨的風衣外套系列，則很適合喜歡山上露營的人們。

▲適合台灣天氣的羊毛外套、防風雨外套。（圖／記者王則絲攝）



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