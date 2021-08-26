最受歡迎時尚品牌TOP 10！NIKE擠進前三　打敗LV、DIOR的冠軍是它

文／美人圈

2021年轉眼就邁入第三季，你知道2021年前二季最火的時尚品牌是誰嗎？英國電商平台Lyst近期就根據自家網站顧客的品牌點擊率、銷售量，以及 Google上的搜索流量、社群媒體上的提及和品牌互動數據，公開了2021年第二季度最受歡迎的十大品牌！以下就來揭曉是哪10家品牌能從中脫穎而出～

▲2021年第二季度最受歡迎的十大品牌。（圖／IG@nikewomen、DIOR）

2021第二季最受歡迎時尚品牌TOP10：VERSACE

將Off-White 擠出排行榜，成為第10名的就是義大利品牌VERSACE！第二季最重要的就是6月的美國同志驕傲月，VERSACE也靠著推出Pride彩虹系列，來表達對這個族群的支持。今年也剛好是Lady Gaga專輯《Born This Way》和她創立Born This Way Foundation的十週年，VERSACE曾陪Lady Gaga出席過各大場合，在她的演藝生涯中扮演非常重要的角色，因此今年特別推出限量系列支持。

▲VERSACE推出Pride彩虹系列。。（圖／VERSACE）

美國小天后 Ariana Grande參加脫口秀The Late Late Show所穿的黃色洋裝也意外吸引無數女孩的目光！

▲Ariana Grande參加脫口秀身穿VERSACE。（圖／IG@arianagrande）

2021第二季最受歡迎時尚品牌TOP9：SAINT LAURENT

第9名的SAINT LAURENT，今年邀請了足球星二代Romeo Beckham出鏡展示2021秋冬丹寧系列，Romeo Beckham全家都是帥哥美女的基因，而且越來越帥，沒有盡頭！一舉一動都能引起時尚界的關注，自然就帶起SAINT LAURENT的熱度～

▲星二代Romeo Beckham出鏡展示2021秋冬丹寧系列。（圖／IG@ysl）

還有擁有超高人氣的韓國女團BLACKPINK成員ROSÉ，擔任SAINT LAURENT品牌大使時就引發各界關注。今年SAINT LAURENT首度在韓國首爾設櫃，ROSÉ也特地去櫃位站台，她不僅帶起SAINT LAURENT在韓國和全球的人氣，甚至帶動整體收益增長 19%！

▲BLACKPINK成員ROSÉ擔任SAINT LAURENT品牌大使。（圖／IG@roses_are_rosie）

2021第二季最受歡迎時尚品牌TOP8：BOTTEGA VENETA

在今年初將官方社群帳號刪除，成為第一個退出社群平台的時裝品牌BOTTEGA VENETA，這次依舊穩居第8名！而今年第二季的三大事件為BOTTEGA VENETA推出第二版本的BOTTEGA雜誌、成長20%的營收，以及英國饒舌歌手 Skepta, Slowthai和Little Simz 現身於Wardrobe 02早秋系列。

▲BOTTEGA VENETA是時尚品牌第8名。（圖／BOTTEGA VENETA）

現任創意總監Daniel Lee積極嘗試全新行銷宣傳手法，成功帶起BOTTEGA VENETA的另一波高峰，結合時下流行的饒舌文化與高檔服裝，鮮豔色彩和帶點詭譎的形象照，吸引年輕人的目光。另外，迷你包Jodie近期受到市場歡迎，榮登十大女裝單品排行榜第二名。

▲迷你包Jodie近期受到市場歡迎。（圖／BOTTEGA VENETA）

2021第二季最受歡迎時尚品牌TOP7：MONCLER

第7名是知名羽絨服品牌MONCLER，此排名讓眾人相當驚訝。MONCLER結合時尚與高端科技，成功將羽絨服打造成潮流時尚單品，成為許多明星的羽絨服首選。最近不但宣布品牌營收成長21%，更與英國鬼才設計師Craig Green推出全新「Moncler Genius 天才計畫」，以「風」作為系列主軸，打破大家對羽絨外套的既定印象。

▲MONCLER將羽絨服打造成潮流時尚單品。（圖／IG@moncler）

另一看點就是指認Gino Fisanotti為品牌總監。NIKE曾找「國歌風波」的COLIN KAEPERNICK作為廣告代言人，當時震驚全球，而幕後推手就是Gino Fisanotti，這消息成為MONCLER今年的一大新聞，讓大家相當好奇未來品牌走向。

▲Gino Fisanotti為品牌總監。（圖／MONCLER）

2021第二季最受歡迎時尚品牌TOP6：BALENCIAGA

第6名是一樣沒錯過今年同志驕傲月的BALENCIAGA！本季商品印有GAY、GAY PRIDE BALENCIAGA 2021字樣及彩虹旗的系列服飾，非常吸睛。此系列推出了T-Shirt、帽T、棒球帽、腰帶和襯衫等單品，簡約的設計、一貫的奇異風格和直接明瞭的宣示自然獲得年輕人的關注。BALENCIAGA更將此系列15％的銷售收入捐贈給預防LGBTQ青年自殺的Trevor Project機構。

▲印有GAY、GAY PRIDE BALENCIAGA 2021字樣及彩虹旗的系列服飾非常吸睛。（圖／BALENCIAGA）

另一大重點就是現任創意總監Demna Gvasalia推出重製的Crocs布希鞋，加厚鞋底變成厚底鞋的款式。Demna Gvasalia表示「這是一雙非常創新的鞋，它很輕巧並且一體成形，對我來說能與擁有如此特殊技術與材質的品牌合作，相當BALENCIAGA」。此外，BALENCIAGA近期於Spotify平台上創立了Podcast節目，消息一出讓許多人震驚，果然創新的品牌行銷策略只有 Demna Gvasalia做得到。

▲創意總監Demna Gvasalia推出重製的Crocs布希鞋。（圖／BALENCIAGA）

2021第二季最受歡迎時尚品牌TOP5：PRADA

第5名則是PRADA，第二季呼應夏天主題，利用海岸、花園、山巒三大地形，推出PRADA OUTDOOR 快閃系列，在美國紐約、比佛利山莊、邁阿密等地，超過30間店舖進行這系列的快閃活動，包含台北的信義微風！

▲PRADA OUTDOOR 快閃系列。（圖／PRADA）

PRADA也針對海洋環境生態保育推出第二版的「SEA BEYOND」企劃，與聯合國教科文组織政府間的海洋學科委員會合作，此企劃似乎呼應到Prada 2022 以海洋為主題的春夏男裝秀。

▲PRADA也針對海洋環境生態保育推出第二版的「SEA BEYOND」企劃。（圖／Youtube@UNESCO）

另一特別事蹟是LV母公司LVMH與PRADA GROUP和Cartier合作組成的Aura Blockchain Consortium，透過三方的合作讓三大品牌的珠寶系列更獨特非凡，展示了品牌的新走向。

2021第二季最受歡迎時尚品牌TOP4：LOUIS VUITTON

第4名就是剛找來全球大勢男團防彈少年團BTS加入品牌大使的LOUIS VUITTON！從第一季的第7名竄升至第4名，這與BTS成為全球品牌大使有很大的關係。在疫情之下，不但搬到首爾舉行時裝秀，也特別拍了BTS領軍的2021秋冬男裝形象影片，至今累積超過558萬人次觀看，合作非常成功！

▲防彈少年團BTS加入品牌大使。（圖／IG@louisvuitton）

自從Virgil Abloh上任創意總監，LOUIS VUITTON的時裝秀就越來越有趣！Virgil Abloh是街頭饒舌文化出身，而現今嘻哈文化正引領著服裝行業朝著更休閒、街頭風格的方向發展。

另一項重大事件就是在拜登總統就職典禮朗誦詩文的Amanda Gorman，她穿著LV裙裝登上 VOGUE封面，她是第一位登上封面的詩人，堪稱歷史級的封面拍攝。

▲Amanda Gorman穿著LV裙裝登上 VOGUE封面。（圖／IG@amandascgorman）

2021第二季最受歡迎時尚品牌TOP3：NIKE

第3名則是前十名唯一的運動品牌NIKE，可稱為運動品牌的龍頭！今年6月推出以40%回收材質打造的全新Air VaporMax 2021鞋款，延續環保理念。

▲Nike全新Air VaporMax 2021鞋款。（圖／NIKE）

日前與美籍日裔網球天后大阪直美推出聯名運動服飾，強調運動機能與女性力度的延伸，並藉由大阪直美的成功呼應女權主義，也引起網上熱議。還有一個重大事項是NIKE在六月關閉所有美國營業站，以紀念美國六月節（紀念美國南部黑人奴隸的解放日），並設為帶薪假日。

▲Nike與大阪直美推出聯名系列。（圖／NIKE）

而經典的NIKE AF1低筒鞋也被評為Lyst第二季度最熱門產品，不管男生或女生、正是或休閒，任何風格都適合搭配它！

▲NIKE AF1低筒鞋也被評為Lyst第二季度最熱門產品。（圖／IG@nikewomen）

2021第二季最受歡迎時尚品牌TOP2：DIOR

上一季DIOR第一次進榜就獲得第三名，這次更往上躍升成為第二名！DIOR這次2022早春 Cruise系列相當精采，把秀場移到希臘雅典舉行，讓模特兒在帕那辛奈克體育場上走秀，並穿著以白色和米色為基調的服裝，彷彿從希臘神話裡走出來的人物～破例結合希臘神話的服裝充滿新鮮感！

▲DIOR這次2022早春 Cruise系列。（圖／DIOR）

另一看點是與Sacai合作推出的2022早春男裝聯名膠囊系列，此系列將兩品牌Logo結合，並出現在夾克、大衣、包包與貝雷帽上，更加親近年輕族群，法式高級剪裁與日式潮流風格的搭配帶來的效益不容小覷。

▲DIOR與Sacai合作推出的2022早春男裝聯名膠囊系列。（圖／DIOR）

DIOR這季也首度破例邀請中國第一個跨性別者「金星」擔任品牌經典女性香氛 J'adore 的代言人，消息一出就被外國媒體爭相報導，網友紛紛表示選對人，金星代表著充滿熱情的勇敢女性，支持女性的獨立與多樣化，也是DIOR香水想表達的。

2021第二季最受歡迎時尚品牌TOP1：GUCCI

第一名的GUCCI這次已是第三次獲得冠軍！堪稱話題製造機的GUCCI，之前與The North Face聯名合作，在短時間引起討論和關注，今年又為了慶祝品牌100週年與BALENCIAGA聯名，兩大品牌世紀聯手推出的 「ARIA 詠嘆調」系列震驚時尚圈。

▲GUCCI與BALENCIAGA聯名。（圖／GUCCI）

而在今年6月攜手James Corden發起的#GucciBeloved線上宣傳活動，找來了Harry Styles、Sienna Miller等六位明星拍攝，以看電視脫口秀的方式認識四款GUCCI的經典包，整體風格宛如1950～1960年代的復古風潮，在社群平台獲得極高聲量。

▲GUCCI攜手James Corden發起的#GucciBeloved線上宣傳活動。（圖／GUCCI）

另一看點就是全新推出的GUCCI Décor家居用品系列，創意總監Alessandro Michele將品牌經典元素貫穿系列，以「個人空間即是表達自我的畫布」為信念，替防疫在家的我們增添一點儀式感。

▲GUCCI Décor家居用品系列。（圖／GUCCI）

【延伸閱讀】



2021新款「質感灰精品包」推薦！CHANEL、DIOR、BURBERRY、FENDI，絕美又百搭必收！

2021「精品皮鞋」8款推薦，LV經典老花好燒、Prada好時髦，穿搭必備氣勢爆棚！

2021新款「精品項鍊」推薦！HERMÈS粉色項鍊絕美，DIOR、CELINE 七夕限定款必收～

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。