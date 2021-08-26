燕麥竟藏發胖陷阱！「5種食物」讓你新陳代謝變慢，瘦不下來

▲燕麥裡的添加物會讓代謝變慢。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

編輯／Lily

少吃多動也早早睡覺，為什麼還是瘦不下來呢？或許你該思考是否新陳代謝不足，除了知道垃圾食物要少碰，一些看似健康的食物其實也暗藏發胖陷阱，一起來看看你也踩雷了嗎？

簡單來說新陳代謝快的人，減重起來較為容易，若是新陳代謝不老，減重自然很難成功，盤點以下5款讓你新陳代謝變慢的食物，勸你少吃為妙！

#冷凍食物

冷凍食物是嘴饞時的好幫手，但是為了要使冷凍食物更美味，製成時會加入大量的糖、鈉和氫化油脂形式的反式脂肪，反式脂肪不只容易使你變胖，更會拉垮身體新陳代謝速度。

#優格

大家都認為優格是健康食物，能幫助打造健康腸道環境，但你不知道的是為了增加優格口感，有的總會添加過多糖分或是果肉、果汁當作調味，營養成分少的可憐，這些單一碳水化合物容易被消化，使得血糖上升，讓你容易感到飢餓，更想要吃東西。



#酒精

小酒怡情，攝取過多的酒精不只會增加熱量和體重，更會影響體內新陳代謝，曾有研究速據顯示，更會使人體燃燒脂肪的能力下降7成之多。

#燕麥

不少人為了健康飲食，都會把燕麥當作保健神物，雖說燕麥可幫助降低血壓和膽固醇，但燕麥和燕麥棒裡面添加的糖漿和防腐劑，皆會減慢新陳代謝速度，像是常見的巧克力燕麥棒裡面就有滿滿的添加物，建議購買前盡量買單純無添加的最好。

#海鹽

不少人都認為海鹽對身體較無負擔，但有專家指出食用加碘鹽，更能幫助體內新陳代謝，營養學家曾提出，當體內碘不足，甲狀腺功能會受損，身體反而不好燃燒脂肪。